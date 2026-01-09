Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Çıkan kavgayı ayırmak isteyen akrabasını tüfekle vurdu | Son dakika haberleri

        Çıkan kavgayı ayırmak isteyen akrabasını tüfekle vurdu

        Samsun'da çıkan kavgayı ayıran akrabasını tüfekle vurarak yaralayan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 16:50 Güncelleme: 09.01.2026 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kavgayı ayıran akrabasını tüfekle vurdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun’da çıkan kavgayı ayıran akrabasını tüfekle vurarak yaralayan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

        ARAYA GİREREK KAVGAYI AYIRMAK İSTEDİ

        İHA'nın haberine göre olay, Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Muhammet İkbal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.M. (24), bir kişiyle kavga ettiği sırada araya girerek kavgayı ayırmak isteyen akrabası H.Y.’ye (25) tepki gösterdi. Bunun üzerine evine giderek tüfeğini alan B.M., yeniden olay yerine gelerek H.Y.’ye ateş açtı.

        SOL AYAĞINDAN VURULDU

        Tüfekten çıkan saçmalarla sol ayağından yaralanan H.Y., olay yerine çağrılan ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Bekir Marhan, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu Kuzey Yıldızı Mahallesi’nde suçta kullandığı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

        ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.M., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.M., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 6 Ocak 2026 (Venezuela'yı Kim Yönetiyor?)

        Şam yönetimi ve SDG arasında gerilim tırmanıyor: Suriye'nin kuzeyinde neler oluyor? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Venezuela'yı kim yönetiyor? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        #Samsun
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saati değişti
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saati değişti
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Meteoroloji'den Marmara için cumartesi uyarısı! Prof. Dr. Kadıoğlu: Pazartesi evden çalışın
        Meteoroloji'den Marmara için cumartesi uyarısı! Prof. Dr. Kadıoğlu: Pazartesi evden çalışın
        "Annemi babam boğdu hafriyat alanına çuvalda gömdük!"
        "Annemi babam boğdu hafriyat alanına çuvalda gömdük!"
        En düşük emekli maaşına zam
        En düşük emekli maaşına zam
        Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri!
        Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri!
        İnsanlık tarihini yeniden yazan 773 bin yıllık keşif!
        İnsanlık tarihini yeniden yazan 773 bin yıllık keşif!
        Keyfi aidata son
        Keyfi aidata son
        Süper gripten korunmanın 6 etkili yolu!
        Süper gripten korunmanın 6 etkili yolu!
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip!
        Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip!
        Jose Mourinho topun ağzında: Koltuğu sallanıyor!
        Jose Mourinho topun ağzında: Koltuğu sallanıyor!
        Trump: Venezuela'ya ikinci saldırıyı iptal ettim
        Trump: Venezuela'ya ikinci saldırıyı iptal ettim
        Stresle sağlıklı başa çıkmanın anahtarları
        Stresle sağlıklı başa çıkmanın anahtarları
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Alınan numunede kuduz çıktı! Köy karantinada!
        Alınan numunede kuduz çıktı! Köy karantinada!
        Özel klinikte saç ekimi ölümle bitti!
        Özel klinikte saç ekimi ölümle bitti!
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor