Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar gündemdeki yerini aldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde heyecan bugün de devam etti. Şans oyunuseverler için Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiyeyi kazandıran numaraları haberimizde derledik. İşte, 26 Ağustos 2024 Sayısal Loto sonuçları ile sonuç sorgulama ekranı...

26 AĞUSTOS 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI:

35 - 45 - 48 - 50 - 63 - 69

JOKER 15 + SÜPERSTAR 44

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SÜPERSTAR NEDİR?

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SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.