ABD'nin gümrük vergilerini yükseltme tehdidi karşısında Çin'in ticaret görüşmelerini sürdürmeye isteksiz olduğu ve Çin hükümetinin iç pazarı güçlendirme yönünde adım atacağı belirtildi.

Çin'in devlet kontrolündeki Xinhua Haber Ajansı ve Komünist Parti yayın organı Halkın Günlüğü tarafından yönetilen Taoran Notes'da ABD'ye samimi olup yeni adımlar atılması ya da ticaret görüşmelerini iptal etmesi yönünde çağrıda bulunuldu, aksi takdirde Amerikan heyetinin görüşmelerin devamı için Pekin'e gelmesinin anlamsız olduğu belirtildi.

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin'in kastedildiği açıklamada, "Somut bir adım atılmayacaksa buraya gelmeniz ve konuşmanız anlamsız." ifadeleri kullanıldı.

Çin'in Başbakan Yardımcısı Liu He'yi ABD'ye yollayarak samimiyetini göstermesine karşın ABD'nin 200 milyar dolarlık Çin ürününe uyguladığı vergiyi yüzde 10'dan 25'e çıkarılması ve Huawei'ye yönelik kısıtlamalar da hatırlatıldı.

ABD'nin yapıcı olmak yerine baskıyı artırdığı ve bir yandan görüşmelere tutunurken diğer yandan görüşmeler için gerekli atmosfere yıkıcı etkisi olan "basit" taktiklerini sürdürdüğü vurgulandı.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, dün yaptığı açıklamada Mnuchin liderliğindeki heyetin Çin'e olan ziyaretine dair bilgisi olmadıklarını söylerken ABD'nin ticari anlaşmazlığı 'tek taraflı ve sürekli olarak' tırmandırdığını belirtmişti.

Çin basınındaki haberlere göre Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu son toplantısında ABD ek vergilerinin etkisine ve makul boyutta büyümenin sürdürülmesine yönelik bir çalışma başlattı.