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Cinayetle yargılanan eski futbolcuya 14 yıl hapis! 0:00 / 0:00

DHA

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Sezer Öztürk ve Ömer Genç getirildi. Mütalaaya karşı savunmaların alınmasının ardından mahkeme, sanıklara son sözünü sordu.

'AİLEMİN CANINI KORUDUĞUM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM'

DHA'nın haberine göre, son sözü sorulan Sezer Öztürk, "İlla haklı olmak için ölmek gerekmiyor. Rahmetliye üzüldüm. Olay bu noktaya geldiği için pişmanım. Ama kendi ve ailemin canını koruduğum için pişman değilim" dedi. Diğer tutuklu sanık Ömer Genç ise tahliyesini talep etti.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Sezer Öztürk'ü "Haksız tahrik altında kasten öldürme", "Haksız tahrik altında olası kastla yaralama" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplamda 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına da hükmetti. Heyet, Ömer Genç'i ise 5 ayrı suçtan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme Genç'in tahliyesine de karar verdi.