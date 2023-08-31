Sultangazi'de iddiaya göre, üvey kızı F.A. (18) ile A.A.'ya (16) cinsel istismarda bulunan kişi, gece uyuduğu sırada üvey çocukları tarafından baltalı saldırıya uğradı.

DHA'nın haberine göre ağır yaralanan üvey baba Ammar K. hastaneye kaldırılırken, F.A. ve A.A gözaltına alındı.

Olay, 28 Ağustos Pazartesi günü saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Bir binanın giriş katında ikamet eden Suriye uyruklu Ammar K., (48), yaklaşık 7 yıl önce Shirin A., ile ikinci evliliğini yaptı. Shirin A.'nın üç çocuğuyla birlikte yaşayan Ammar K., iddiaya göre, üvey kız çocukları F.A., (18) ve A.A.'ya (16) yaklaşık 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu.

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Ammar K., yaşananları anlatmaları durumunda çocukları öldürmekle tehdit etti. Üvey baba Ammar K.'nın tehditlerine rağmen F.A., yaşadıklarını 18 yaşındaki erkek kardeşi M.A.'ya anlattı. F.A ve M.A., Pazartesi gece saatlerinde evde bulunan baltayı alarak, Üvey baba Ammar K. uyuduğu sırada odasına gitti. F.A., elindeki baltayla üvey babasına saldırdı. Balta kafasına isabet eden Ammar K., ağır şekilde yaralandı.