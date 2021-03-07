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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Çocuğa taciz şüphelisini mahalleli yakaladı! - Haberler
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Son dakika haberler... Bursa'da bir kız çocuğunu taciz şüphelisini çevredekiler darbetti

Bursa’da korkunç bir taciz iddiası ortaya çıktı. Kentte, 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen H.H.Ü kendisini yakalayan kişilerce darbedildi. Gözaltına alınan taciz şüphelisi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Darp anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Son dakika: Çocuğa taciz şüphelisini mahalleli yakaladı! - Haberler
Çocuğa taciz şüphelisini mahalleli yakaladı!
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DHA

Olay, dün saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, bir binanın zemin katından bir kız çocuğunun sesini duydu.

DHA'nın haberine göre, içeriden gelen sesleri dinleyen adam, kız çocuğunun taciz edildiğini fark etti. 10 dakikalık uğraşla kapının açılmasının ardından içeriden bir kız çocuğu ile H.H.Ü isimli şüpheli çıktı.

Kaçmaya çalışan H.H.Ü., kendisini yakalayan kişilerce darbedildi. Çevredekiler durumu polise bildirdi. H.H.Ü., polis ekipleri gelene kadar alıkonuldu. H.H.Ü polis ekiplerince gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

DARP ANLARI KAMERADA

Öte yandan taciz şüphelisi H.H.Ü’nün darp edildiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H.Ü., çıkarıldığı mahkemece ‘çocuğa cinsel istismar’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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