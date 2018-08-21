Çorlu’daki tren kazasında babasıyla birlikte can veren fanatik Galatasaraylı 9 yaşındaki Oğuz Arda’nın annesi, önceki gün oğlu için maça gitti. Acılı anne, “Yaşasaydın adını bu stada yazdıracaktın. Gittikten sonra da yaptın. Statta iki eksik cennette iki fazla” diye gözyaşı döktü

Tekirdağ’ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi’nde, 8 Temmuz’da, 25 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı tren faciasının üzerinden 43 gün geçti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken yakınlarını kaybeden aileler, bu bayramı sevdikleri olmadan geçirecek.

Çağdaş Ulus'un Vatan'daki haberine göre, tren faciasında babası Hakan Sel ile hayatını kaybedenlerden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Sel, kazada sorumluluğu bulunan kişilerin bir an önce yargılanmasını istiyor. Önceki gün de Galatasaray futbol takımının davetlisi olarak Galatasaray’ın Göztepe ile oynadığı karşılaşma için Türk Telekom Arena’ya giden anne Mısra Sel, karşılaşma öncesinde stattaki skorboard’larda oğlu Arda’nın Galatasaray formasıyla çektirdiği fotoğraf ile “Seni unutmayacağız” yazısını görünce gözyaşlarını tutamadı.

STADA ADINI YAZDIRDI



Oğlunun hayalini görmek için maçı izleyen anne Mısra Sel, “Oğlum futbol hayranı ve Galatasaray taraftarıydı. Çocukluk aşkıydı. Her şeyi Galatasaray’dı. İyi futbol oynardı. ‘Bir gün o statta benim adım yazacak ve siz beni en güzel yerden izleyeceksiniz’ demişti. Çocukluk aşkı olan takımına adını yazdırmaya ömrü yetemedi. Ama bu akşam o stada adını yazdırdı. Takımı ve sevenleri oğlumu unutmadı. Gidişinin 42. gününde, oğlum için gittiğim ve kalbinin orada attığını söylediği yerde onu hissettim. Şimdi Galatasaray tribünlerde iki eksik. Cennette iki fazla. Emek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

ARDASIZ İLK BAYRAM



Arife günü oğlunun mezarını ziyaret eden acılı anne Mısra Sel, Arda’sız geçireceği ilk bayramın acısını katlayacağını söyleyerek, "Onsuz her günüm canımı acıtıyor. Bayram biraz daha canımı yakacak ama ben onun yanında olacağım" dedi.

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