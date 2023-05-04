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Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Petrokimya Özel Ekonomi Bölgeleri projesinin detaylarını açıkladı
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Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Petrokimya Özel Ekonomi Bölgeleri projesinin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaştığı "Bay Kemal'in tahtası" videosunda, Petrokimya Özel Ekonomi Bölgeleri projesinin detaylarını anlattı. Kılıçdaroğlu "Her yıl 20 milyar dolar cari açığı kapatacağız" dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Petrokimya Özel Ekonomi Bölgeleri projesinin detaylarını açıkladı
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DHA

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugünkü konumuz, Petrokimya Özel Ekonomi Bölgeleri. Türkiye’nin cari açığının en önemli kalemlerinden biri petrokimya sanayi. Cari açığın yaklaşık yüzde 30'u petrokimya ürünlerinin ithalatından kaynaklı. Biz bu ürünleri kendi ülkemizde üreteceğiz. Böylece her yıl 20 milyar dolar cari açığı kapatacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bay Kemal'in Tahtası' isimli video serisinin altıncısını Twitter hesabından 'Projelerimize dönelim. Bugünkü konumuz Petrokimya Özel Ekonomi Bölgeleri' açıklamasıyla paylaştı.

"CARİ AÇIĞIN YAKLAŞIK YÜZDE 30'U PETROKİMYA ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDAN KAYNAKLI"

Petrokimya alanında üretim yaparak ithalatın önüne geçileceğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım. Tüm Türkiye'nin yeniden üretmesini sağlayacak, Türkiye'yi zenginleştirecek ve daha önemlisi bu zenginliği adil bir şekilde tüm halka yayacak projelerimi anlatmaya devam ediyorum. Bugünkü konumuz, Petrokimya Özel Ekonomi Bölgeleri. Türkiye'nin cari açığının en önemli kalemlerinden biri petrokimya sanayi. Cari açığın yaklaşık yüzde 30'u petrokimya ürünlerinin ithalatından kaynaklı. Biz bu ürünleri kendi ülkemizde üreteceğiz. Böylece her yıl 20 milyar dolar cari açığı kapatacağız" dedi.

"İKİ PETROKİMYA ÖZEL BÖLGESİ OLUŞTURACAĞIZ"

İki petrokimya özel bölgesi oluşturulacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu bölgelerin birini Adana Yumurtalık'ta, diğerini ise Tekirdağ Marmara Ereğli'sinde kuracağız. Toplamı yaklaşık 40 bin dekar alandan oluşan bu bölgede rekabetçi, kaliteli petrokimya ürünleri işlenecek. Kamu özel sektör iş birliğiyle üretim yapacağız. Bu bölgelerde aynı zamanda yüksek kapasiteli petrol ve petrol ürünleri depolanacak, işlenecek ve sevk edilecek" ifadelerinde bulundu.

"TÜRKİYE ZENGİNLEŞECEK, HALK ZENGİNLEŞECEK"

Petrokimya özel bölgeleriyle birlikte 15 bin kişinin doğrudan istihdam edileceğini bildiren Kılıçdaroğlu, "Projeye dahil olarak, petrol rafinerisi, limanlar, fabrikalar inşa edilecek. 15 bin kişi doğrudan istihdam edilecek. Kamu altyapı yatırımları 1.5 milyar dolar olacak. Bölgenin ilk etapta 6 milyar dolar yatırım almasını ve 10 yılda 30 milyar dolar civarında doğrudan yatırım çekmesini hedefliyoruz. Üstelik bu üretimi, yenilikçi teknolojilerle gerçekleştireceğiz. Yeşil üretime yatırım yapacağız. Türkiye'nin endüstriyel dönüşümünü biz gerçekleştireceğiz. Bu projeyi iktidarımızın ilk yılında gerçekleştirmeye başlayacağız. Çünkü Türkiye, zenginleşmeyi hak ediyor. Evet, sevgili halkım. Türkiye'yi kalıcı refaha ulaştıracak projelerimizi anlatmaya devam edeceğim. Türkiye zenginleşecek, halk zenginleşecek. Aş, iş, huzur, refah için. Unutmayın, geliyoruz. Sana söz, kalın sağlıcakla" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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