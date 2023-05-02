Sesli Dinle 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ağrı'da konuştu.

"Gençliğim Patnos'ta geçti" diye sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, "Patnos'un ovalarını da biliyorum, bereketli topraklarını, çalışkan insanlarını biliyorum. Ağrı'yı biliyorum. Biz neden bir değişim istiyoruz? 22 yıldır iktidardalar. Ağrı gibi bir kentin kanalizasyonu yoksa, doğru dürüst su gitmiyorsa bir sorun var demektir" diye davam etti.

Kılıçdaroğlu, "İktidar değişirse sözde darbe olurmuş. Darbeyi siz yapıyorsunuz. Bu ülke darbelerden çok çekti. Emine Şenyaşar'ın hakkını teslim etmezseniz orada adaletsizlik var demektir. Ağrı'nın ovalarında tarımı, hayvancılığı öldürüyorsanız ne işin var Güney Amerika'da; gel Ağrı'yı gör, çalışkan insanlarını gör" dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"KUL HAKKI YEDİRMEYECEĞİM"

"Onlar 5'li çete için çalışıyor. Paralarını yurtdışına götürdüler. Kaçırdıkları 418 milyar doları son kuruşuna kadar geri getireceğim. Benim verilmeyecek sözüm yoktur. Benim geçmişimi didik didik ettiler. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim. Ama onlar bunu diyemiyorlar."

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her evde huzurun olduğu bir Türkiye istiyoruz. Malı onlardan alacağız vatandaşa vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL DEVLET EN BÜYÜK GÜVENCEYİ VERECEK"

Aile Destekleri Sigortası hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Geliri olmayan veya asgari ücret altında olan kadınları için sigorta başlatacağız. Sizin yoksulluğunuzu devlet dışında hiç kimse bilmeyecek. Paranızı ananızın ak sütü gibi çekeceksiniz. Bazı anneler 'Bize altın hesabını açılır mı' diyor, açılır niçin açılmasın. Kırsalda çalışan kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Sosyal devlet size en büyük güvenceyi verecek" dedi.

"Bir değişime hazır mısınız" diye soran Kılıçdaroğlu, "Türkiye'ye hakkı, hukuku ve adaleti getirmeye hazır mısınız? Benim de size sözüm olsun, sizin için çalışacağım. 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. 85 milyona hizmet edeceğim. Hiçbir ayrılık olmayacak. Herkesin kimliğine herkes saygı duyacak" diye konuşmasını tamamladı.

Kılıçdaroğlu daha sonra Van'a geçecek.