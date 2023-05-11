Sesli Dinle 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan "Lütfen bizim dışımızdaki hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Oğan Twitter'dan açıklama yaptı.

Oğan, "Türk milletinin aziz evlatları, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde bize dönük artan provokasyon duyumları üzerine seçimin son günü herhangi bir olay yaşamak istemedik. O sebeple de bu akşam İstanbul’dayım. Haber Türk Tv’de. Yarın Ankara’da olacağım. Bize katılımlar bekliyoruz. Ankara’da olacağız. Lütfen bizim dışımızdaki hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz" dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sinan Oğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiği iddiaları yalandan ibarettir. Zafer Partisi ve Sinan Oğan Türk halkının Yeşil Sol ile HÜDA-PAR arasına sıkışmasına izin vermeyecektir. Zafer yakın, meşaleleri yakın" dedi.