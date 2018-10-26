Cumhurbaşkanı Erdoğan astsubay mezuniyet töreninde açıklamalarda bulunuyor.

CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Her birinizden aldığınız eğitimin hakkını hakkını vererek mesleğinizi en güzel şekilde icra etmenizi bekliyorum.

Türkiye olarak tarih boyunca medeniyetlere beşiklik yapmış, tüm dünyanın gözlerini diktiği stratejik bölgede yer alıyoruz. Bu toprakları bin yıldır önce Allah'ın yardımı sonra milletimizin direnciyle muhafaza ediyoruz. Her karışını şehit kanlarıyla suladığımız bu vatana namahrem eli değmesine müsaade etmedik.

Bağımsızlığımızdan, onurumuzdan taviz vermeyeceğiz. Bu coğrafyada özgürce yaşamayı sürdüreceğiz. Kimsenin vatanımıza göz dikmesine asla izin vermeyeceğiz. Siz astsubaylarımızın şu gerçeğin farkında olması gerekiyor. Hiçbir zaferimiz bizlere altın tepside sunulmadı. Hiçbir başarımız bedel ödenmeden kazanılmadı. Biz bağımsızlığımızı birilerinin lütfuyla kapalı kapıların ardında gerçekleşen kirli planlarla elde etmedik.

Bu millet hürriyeti için bedel ödemekten çekinmeyen asil bir millettir. Milletimiz basiret ve feraset sahibi oldukça hiçbir tezgah, kışkırtma bizi birbirimize düşüremez. Milletimizin birlik, beraberlik ve dayanışması çok önemli diğer bir unsurumuz da caydırıcılığımızdır.

MEZARLARINI HAZIRLIYORLAR

Şayet barış, güvenlik, huzur, esenlik, hürriyet istiyorsan savaşa hazır olacaksın. Münbiç'in etrafında hendekler kazıyorlarmış. Doğru mezarlarını hazırlıyorlar. Bize fazla iş bırakmayacaklar. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı'nda kullandığımız bir çok silahı kimseye muhtaç düşmeden ürettik. Afrin'i özgürleştirdiğimiz gibi Münbiç'i de bölücü örgütün zulmünden kurtaracağız. Sırtlarını dayadıkları güçlere güvenenler bugün kaçacak yer bulamıyorlar

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ