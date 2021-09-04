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Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu İlçesi'nde, İlim Öğrenenler Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti'nde yer alan Osman Yılmaz'ın cenazesine katıldı

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Osman Yılmaz'ın cenaze törenine katıldı! - VİDEO HABER
Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu programı için gittiği Rize'de Osman Yılmaz'ın cenazesine katıldı. Güneysu İlçesi'nde, İlim Öğrenenler Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti'nde yer alan Yılmaz bir süredir tedavi görüyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi: "75 yıllık ömrünü özellikle devlete, hizmete gayretleriyle nam salmış bir hocamızı Hakk'a uğurluyoruz. Şu önünde bulunduğumuz caminin yapımında Osman Hocamızın kapı kapı dolaştığını biliriz.

Yetiştirdiği talebeler için gösterdiği gayreti biliyoruz. Bugün en azından cenaze namazına yetişmek nasip oldu. Bundan dolayı da mutluyum. Rabbim bizi özellikle Habibi'nin sancağı altında buluşmayı nasip etsin.

Vakit, saat geldiğinde, o an geldiğinde hepimiz buna uyacağız. Yeter ki imanla Kuran'la bunu yerine getirelim. Ben ailesine başsağlığı diliyorum. Rabbim inşallah bizi sevgili Habibi'ne komşu eylesin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenazenin ardından vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra camiden ayrıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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