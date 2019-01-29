Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde "Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı"na katıldı. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Demokrasilerde sandık namustur. Siz sahada ne kadar çalışırsanız çalışın seçimin kazanıldığı yer sandıktır. Sandığa sahip çıkmazsak, millet iradesinin yönetime yansımasını temin edemeyiz.

ARSLANKÖY OLAYI

CHP 1946 seçimlerini açık oy gizli tasnif usulüyle kazandıktan sonra yetinmemiş, bu sefer 1947 yılında yapılan muhtarlık seçimlerine dikmiştir. Mersin'e bağlı Torosların tepesindeki Arslanköy'de zalim muhtarı değil, Demokrat Partili adayı desteklemek için sandığı beklemektedir. Ancak Demokrat Parti'ye oy vereceği bilinenler sandığa yaklaştırılmaz. Ahali oyunu verir ve sandık kapanır. Sandık görevlisi CHP'nin kazanamayacağını görünce, oy sayımını ertesi güne bırakmak ister. Bunun üzerine Arslanköylü kadınlar sandığın başka yere götürülmesine izin vermezler. Bu kahraman kadınlar sabaha kadar sandığı beklerler. Ertesi gün yapılan sayımda Demokrat Partili muhtar adayı 10 kat farkla kazanır. CHP'lilerin itirazıyla il valisi seçimin yenilenmesine karar verir. Sarhoş bir zabitin bulunduğu jandarmayla köylüler arasında nahoş hadiseler yaşanır. Çok sayıda Arslanköylü gözaltına alınıp demir parmaklılar arasına atılır. Bu olay bir isyan havasına büründürülüp sanıklar için idam istenir. CHP bu. Yargılananlar arasında bulunan Elif isimli kahraman bir kadın, hakime 'Rey demek ırz demektir. Soruyorum size reyimizi ırzımızı mı teslim edek' diyerek idama meydan okumuştur. Demokrat Partili isimlerin avukatlığını yapanlar ya beraat ederler ya küçük cezalar alarak beraat ederler. Tarihe 47 hadisesi olarak geçen bu olay çok önemlidir.

"12 EYLÜL'ÜN MİRASÇILARINI SAHNEYE ÇIKARIYOR"

Milletimize, gençliğe sesleniyorum; CHP'yi tanımak istiyorsanız, CHP budur. CHP hiçbir zaman sandıktan çıkan iradeye saygı duymamıştır. CHP hep açık oy gizli tasnifle seçim yapma yoluna gitmiştir. Şimdi bunları yapamıyorlar o ayrı mesele. Fırsatını bulsalar, bölücü terör örgütünün arkasında olan parti, birçok yerde yaptıkları gibi muhtarları tehdit ettiler, oyları kendi istedikleri gibi kullanmak suretiyle silme sandıklardan kendi hesaplarına netice çıkardılar.

Rahmetli Menderes sandıktan çıktığı halde, CHP'lilerin arkasında olduğu darbecilerin urganından kendini kurtaramamıştır. Aynı CHP, rahmetli Türkeş ve arkadaşlarını idamla yargılayanların mirasçılarını yeniden vitrine çıkarıyor. Rahmetli Erbakan'ı bin bir hile ile alaşağı eden yine aynı kafadır. Biz adeta anayasa değiştirebilecek güce sahipken, partimizi kapatmaya yeltendiler. CHP'liler de 'Ankara'da savcılar varmış' dediler. Bu kadar güçlü geleceksin, millet böyle bir yetki verecek, CHP zihniyeti partimizi kapatmak için adım atacak. Demokrasi ve özgürlük havariliğine soyunan bir CHP olması kimseyi aldatmasın. Yandaşları, yoldaşlarıyla birlikte karşımızda bir ittifak oluşturdular. Başarılı olamayacaklar. Yine onlara 31 Mart'ta benim vatandaşların gereken cevabı vereceklerdir.

"CHP'NİN DEVRE DIŞI KALIŞININ MİLADI OLACAK"

İşbaşında bulundukları belediyelerden, partilerinden biliyoruz ki yontulmamış bir faşist zihniyet var. Biz sandığın namusunu korudukça, CHP'nin o sandıktan çıkma şansı yoktur. CHP'ye oy verenlerin ya alışkanlıkla, ya ideolojik bağnazlıkla ya da biz kendimizi iyi anlatamadığımız için oraya meyledenlerden oluştuğunu biliyoruz. Önümüzdeki seçimler CHP'nin devre dışı kalışının miladı olacaktır.

AK PARTİ TEŞKİLATLARINA UYARI

AK Parti olarak her seçimde olduğu gibi 31 Mart için de sıkı bir hazırlık içindeyiz. En önemli görev sizlere düşüyor. Sandıklar asla boş bırakılmayacaktır. Sonuç alma sistemini asla ihmal etmemeliyiz. Hem neticelere süratle ulaşmak hem de oy farkının az olduğu yerlerde hareket tarzımızı hem de kayıp-kaçak yerlerinin tespiti için kullanmalıyız. Binalardaki tüm görevlilerimiz koordine etme, sorunlara müdahale etme vazifesi okul sorumlularımızdadır. İlçe teşkilatlarımız hukuki yardımdan lojistik desteğe kadar hazırlıklarını yapmış olarak faaliyet yürütecektir. Biz bu çalışmalarımızı layıkıyla yerine getirdiğimizde sandığa sahip çıkmış oluruz. Milletle inatlaşılmaz, millete tabii olunur. Sandıkta sıkıntı yaşamışsak, milletimizle gönül bağımızı sorgulamalıyız. Asıl olan bu muhasebeyi sandığa gitmeden yapmaktır. Önümüzde fazla süre yok. Bu süre pek çok meselenin üstesinden gelmemize, milletimizle muhabbetimizi artırmaya yeterlidir.

NİŞASTA BAZLI ŞEKER KULLANIMI KOTASI

Ülkemizin ve milletimizin meselelerinin çözümü için gece-gündüz çalışıyoruz. Her fırsatta milletimizin hayatını kolaylaştıracak adımlarla ilgili müjdelerimizi paylaşıyoruz. Bugün de burada nişasta bazlı şeker kotalarıyla ilgili bir müjdeyi açıklamak istiyorum. 2001 yılında yayımlanan şeker kotaları yüzde 10 olarak belirlenmişti. Biz bunu geçtiğimiz yıl yüzde 5'e düşürmüştük, şimdi de yüzde 2,5'e indiriyoruz. Böylece milletimiz nişasta bazlı şeker kullanımı düşürmüş oluyoruz.

SOMA'DAKİ MADEN OCAĞI

Enerji Bakanlığımızın gayretleriyle ülkemizin kömür rezervi 20 milyar tona ulaştı. Toplam değeri de 300-350 milyar dolar civarındadır. Hedefimiz tamamını ülkemize kazandırmaktır. 7 sahayı daha üretime açarak 18 milyon ton üretimimizi artırdık. Soma-Işıklar Bölgesinde yılda 6 milyon ton kömür çıkarılan bölgelerdeki sözleşmeler sona ermek üzeredir. Bu bölgeler TKİ'ya ait bir şirket tarafından işletilecektir. Bu işçiler TKİ'da kadrolu olarak aynı şartlarda çalışmaya devam edecektir.

SMA hastalarının tüm tiplerinde ilaçları geri ödeme sistemine dahil ettik."