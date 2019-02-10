Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bütün hanım kardeşlerim, inşallah hazırlanan 200-250'şer gramlık çay poşetleri var. Teşkilatımız teslim edecek, siz de bunları teslim edeceksiniz ve keyifli saatler diyeceksiniz. Bununla evlere gireceğiz. Evlerde bu keyifli saatler olurken, siz unutulmayacaksınız, biz unutulmayacağız.

"AKM'NİN TEMELİNİ ATTIK"

İstanbul'u 1 Nisan'dan itibaren daha da geliştirerek bu yola devam edeceğiz. Bugün saat 12.00'de AKM'nin yeni binasının temelini attık. 20 ay sonra AKM yeni haliyle bitmiş olacak. Muhteşem bir opera binası yapıyoruz. Taksim Meydanı gerçek manada meydana dönüşecek. Bir taraftan o bir taraftan meydan, bir taraftan da Taksim Cami de yapılıyor. (haberturk.com)

Önümüzü çok kesmek istediler. Geziciler, sanatçılar türedi. Ey sanatçılar veya sanatçı geçinenler, sizin geçmişinizde böyle bir şey var mı? İstanbul'da da Binali Bey'le devam edeceğiz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın o kadar. Yola da böyle devam edeceğiz. İstanbul'da yapacağımız çok şeyler var. Şimdi Taksim muhteşem bir meydana da kavuşacak. Taksim'de araç trafiği olmayacak. Araçları yerin altına alıyoruz, meydan tamamen yürüyüş alanına dönüyor. Sultanahmet'i de Beyazıt'ı da bu hale getireceğiz. Yenikapı'yı biz yaptık. Maltepe'de de yaptık. Buraları aynı zamanda ağaçlandırdık, yeşil hale getirdik. (haberturk.com)

"BUNLARIN ÇEVREYLE İŞİ YOK"

Bunların çevreyle işi yok. CHP'yi 3Ç ile tarif edeceksiniz; çöp, çamur, çukur. İstanbul'u bu fakire verdiğiniz zaman İstanbul'da çöp dağları vardı. Ümraniye çöplüğü vardı, ne oldu 39 vatandaşımız öldü. Aynı şekilde çukurlardan geçilmiyordu. Nerede CHP belediyesi varsa çukurlar kapatılmamış, çamur, çöp duruyor. Burası Bakırköy, biz bu Bakırköy'ün bölünmeden önceki hali, Bağcılar, Güngören, Esenler hepsi çukurdu, çamurdu. Biz bu 3 ilçeyi aldık. Oralarda yaşayanlar bu CHP zihniyetinden bıkmıştı. Çizmelerle seçim kampanyası yaptık. Bugünlere geldik, daha da iyi olacağız. (haberturk.com)

Yapmamız gereken o susuzluğu nasıl giderdiysek, o çöpleri nasıl temizlediysek, hava kirliliğini nasıl temizlediysek... Görevi devraldığımda 50 bin doğalgazlı ev vardı. Hapse girerken 1 milyon 250 bin doğalgazlı ev vardı. Biz böyle İstanbul inşa ettik. Haliç kokudan geçilmiyordu, adacıklar vardı. Haliç Kongre Merkezi mezbahahanelerin olduğu yerdi. Kesimlere orada yapılırdı. Yolun karşısında da bağırsakçılar vardı. Kelle, paça satılırdı. Biz mezbahahaneyi kaldırıyoruz, kongre merkezi yapacağız dedik. (haberturk.com)

"HALDE TERÖR ESTİRENLER..."

Ne diyorlar, patates, domates, sivri biber. Bunların hepsi yutturmaca. Bir çete de öyle türedi. Hazine, Maliye, Gıda-Tarım hükümetimiz el ele verdik, şimdi satış mağazalarıyla tanzim satışlarla illere giriyoruz. Yarından itibaren bütün buralar kuruluyor. Buralarda maliyetine bunu vatandaşımıza satacağız. Ticaret Bakanlığı'ndan müfettişler hale gitmişler, bu müfettişlerimizi dövmeye kalktılar. Kovana çomak sokulduğu için... Kendini devletten güçlü zanneden varsa, devlet nasıl teröristlere Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te mağaralarda işini bitirdiyse, halde terör estirenlerin işini bitiririz. El ele vereceğiz bu sömürüyü bitireceğiz."(haberturk.com)