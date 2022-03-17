Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dalgalanmalar yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleri 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Bu akşam idrak edeceğimiz Berat Kandilinizi tebrik ediyorum. Dünyanın içinden geçtiği dönemde Allah'ın mağfiretine ve hamd etmeye daha çok ihtiyacımız olduğu bir gerçektir. Tüm Müslümanların Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum.

Önümüzdeki ağustos ayında partimiz 21'inci yaşını geride bırakıyor. Bir büyük davanın neferleri olarak AK Parti bayrağı altında yola neden, niçin çıktığımızın muhasebesini yapmaya çalışıyoruz. Biz AK Parti'yi istişare ile kurduk. Attığımız her adımda önce milletimize sonra teşkilatlarımıza baktık. Genel Başkan olarak biz de MYK, MKYK, Meclis grubu toplantılarını titizlikle gerçekleştirmeye özen gösterdik. Dünyada, bölgemizde ve ülkemizde yaşanan nice gelişmeyle uğraşırken parti çalışmalarını da ihmal etmiyoruz.

Parti toplantılarında 81 ilimizdeki vatandaşlarımızın dertlerini, sıkıntılarını, beklentilerini de öğrenme imkanı buluyoruz. Kendi tespitlerimizin sağlamasını yapıyoruz. Partimizin 21 yıllık geçmişiyle daha büyük hedeflere yürüyoruz. Bugüne kadar girdiğimi 15 seçimin tamamında sandıktan açık ara birinci parti çıkmamız, milletimizin bu duruşumuzu desteklediğini gösteriyor.

2023 YOL AYRIMI

2023 seçimlerinin arifesindeyiz. Geçmişin hesabını verecek, gelecekte yapacaklarımızı ortaya koyacağız. Her seçim önemlidir, hayatidir. Ama 2023 seçimleri AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın geleceği ötesinde ülkemiz ve milletimiz için yol ayrımını ifade edecektir. Biz Türkiye'yi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı hedeflerine ulaştırmanın peşindeyiz. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi haline getirerek asırlık özlemlere kavuşturma taahhüdünü veriyoruz.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

Artık fiziki kalkınma noktasında bir eksiğimiz kalmadığını ifade etmek isterim. Cumhuriyet tarihimizin AK Partimizin, şu iktidarı döneminde eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, dış politikada, tarımda, enerjide şu anda özellikle 1915 Çanakkale Köprüsü bir taç mesafesindedir. Dünyanın en önemli köprülerinden biri olacak, hatta 1 numarası diyebileceğimiz bir köprüyü inşa ettik.

Son 10 yılda terörden darbeye maruz kaldığımız her saldırı ülkemizi istikrarsızlığa, kaosa sürükleyerek bu hedeflerden uzaklaştırma amacı taşıyordu. Başaramadılar, başaramayacaklar. Milletimiz hem elindekilerin kıymetini biliyor, oynanan oyunu görüyor, mücadelemizi tasdik ediyor.

Ey ana muhalefet Ordu-Giresun'da denizin üzerinden havalimanı yaptık. Şimdi Rize-Artvin'de havalimanımız bitiyor, önümüzdeki ay açılışını yapacağız haberiniz var mı? 25 havalimanından 56 havalimanına çıktık. Ülkemizin bir yerinden bir yerine gidecek vatandaşım uçağa bindiği zaman inince yarım saatte evinde.

YAP-İŞLET-DEVRET

Döviz kurundaki, faizlerdeki, enflasyondaki dalgalanmalar yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir. Durmuyoruz, yatırımları yaparken özellikle zaman oluyor, PPP denilen yap-işlet-devretle bu adımları atıyoruz, akılları almıyor. Bu yüklenici firmaların kendi imkanlarıyla bütün bu yatırımı yapıp sonra da yaptığımız ihaleyle, 10-15-20 senede bunun bedelini devlet olarak biz bunu ödüyoruz. Devletin kasasından bir kuruş çıkmıyor. Belli bir ücretle köprü-otobandan geçen vatandaş ödüyor, açık varsa devlet yüklenici firmaya ödüyor. Biz süratle bu yatırımları yaparak ülkemizi ayağa kaldırdık. Bunu hastanelerde de yaptık. Şu anda 19 şehir hastanesi var. Bunları aynı anlayışla yaptık. Bu şehir hastanelerimizle iftihar ediyoruz.

"BUNLARI ANLATACAĞIZ"

Yatırımın, eserin olmadığı bir ilimiz yok. Siz de bu ilinizdeki tüm eserleri vatandaşımla paylaşacaksınız. Televizyonda paletli ambulanslarla hasta taşımasını izledik. Biz geldiğimizde ambulans var mıydı? Doğru dürüst ambulans yoktu. Biz bunları aştık. Bunları niye yaptık? Biz milletimizi seviyoruz, inanıyoruz. Biz bu kadronun gücünden, kabiliyetinden eminiz. Bütün mesele bunları halkımıza anlatacağız.

Bizim siyasetimiz hep eser ve hizmet siyaseti olmuştur. Ülkemizin her karış vatan toprağına hizmetlerimizle mührümüzü vuruyoruz. Şayet, biz ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri geçmişle kıyaslayarak anlatmazsak gündemi muhalefetin yalanı esir alıyor.

"GELECEK PROJELERİ YOK"

Yaşı 30-35'in altındaki gençlerimiz eski Türkiye'yi bilmedikleri için bugün sahip oldukları imkanların değerlerini kavrayamayabilir. Muhalefet eser ve hizmet merkezli tartışmalardan kaçıyor. Hem geçmişteki müktesebatları nedeniyle söyleyecekleri söz, hem de gelecek için projeleri mevcut değil. Bizim de üzerine gitmemiz gereken yer burasıdır.

Resmi-özel okul sayısını 50 binden 90 bine çıkarsın. Bekleriz ki rakiplerimiz bunu 100-150 bine çıkarma taahhüdüyle gelsin, ama yok. Biz üniversite sayısını 76'dan 207'ye, öğrenci sayısını 1,6 milyondan 8,5 milyona çıkarmışız. Onlar daha kaliteli yükseköğretim için teklif sunsunlar yok. Üniversitemizin olmadığı il yok. 'Ne gerek var' dediler. Almıyor, kavramıyor...

Rabbimizin tüm yarattıklarının siyahıyla-beyazıyla, Türküyle-Kürdüyle bizim kardeşlerimiz. Üstünlük ittika iledir. İttika nedir bilmezler. Biz Allah katında en yüksek olanların kim olduğunu Rabbimiz bilir, en saygın olan onlardır.

ADALETTE YAPILAN YATIRIMLAR

Biz ülkemize şehir hastaneleriyle salgın döneminde tüm dünyanın gıpta ile baktığı altyapıyı kazandırmışız daha fazla ne yapacaklarını anlatsınlar. Biz mahkemeleri yaygınlaştırarak, modern binalar yaparak milletimizin adalete ulaşımını kolaylaştırmışız onlar daha fazlasını anlatsınlar. Biz merdiven altlarında adalet arayışlarının olduğu dönemleri biliriz. Hakimlerin, savcıların aynı odaya tıkıştığı dönemleri biliriz. Güvenlikte, silahlı kuvvetlerimizin tüm birimlerini MİT'e yakın bir bölgede, onunla birlikte güvenliğimizi daha güçlü şekilde teslim edeceğiz.

Ellerinde büyükşehir belediyeleri var, ne yapıyorlar görelim. Peynir gemisi lafla yürümüyor, yapsınlar görelim. Sel olduğunda ne olduğunu gördük.

SEÇİM KANUNU'NDAKİ DEĞİŞİKLİK

Cumhur İttifakı olarak, uzunca bir süredir hazırlıklarını yürüttüğümüz seçim kanunu teklifini Meclis'e sunduk. seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesinden, oyların düzenlenmesine kadar pek çok düzenlemeyi içeren teklifin hayırlı olmasını diliyorum.

"TUZLUK MİSALİ"

Seçim Kanunu'nda yapılacak bu düzenlemeler en çok CHP milletvekillerini rahatlatır diye düşünüyorum. Bunlar seçimler öncesinde gözleri yaşlı şekilde başka partilere ikram ediliyordu. Artık siyasi mühendislik gayretlerinin ürünü bu tür taşınmalara ihtiyaç kalmamıştır. CHP milletvekillerinin tuzluk misali elden ele taşındığı tablolarla karşılaşmayacağız.

Bu düzenlemede en çok CHP milletvekillerinin işine yarayacaktır. İttifakını geniş tabanlı göstermek için listelerinin bir kısmını peşkeş çekiyordu. Ahlatlıbel'de yuvarlak masada toplanmayla siyaset olmuyor. Bu zat önce AK Parti'nin yaptıklarına bakıyor, sonra bunların bir kısmı eleştiriyor, bir kısmını da kendi akıl etmiş gibi anlatıyor. Siyasette elini en çok rahatlattığımız kişi de CHP'nin başında.

Kendisini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı çıkmasına rağmen, yurtdışında hazırlanıp eline tutuşturulmuş teklif sunulduğunu unutmayın. Daha nerede nasıl oturacaklarına karar veremeyenlerin, bu planı uygulamaya geçirmeleri elbette mümkün değil. Aynı ekibin bölgemizdeki güvenlik krizleri, salgın, ekonomi krizlerde ülkemizin kaderini ellerinde tuttuklarını düşünün. Böylesi bir karmaşadan ülke ve milletin hayrına bir kararın çıkması veya uygulanması mümkün mü? Milletimize teklif edilen sistem budur. Kılıçdaroğlu'nun bu tutarsızlıklarına rüzgar gülü esintiye göre yön değiştirmelerine alıştık. 2023 seçimleri birçok hayırlı neticesinin yanında ülkemizi bu karikatür tipten kurtaracak seçim olacak."