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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Sözlerimin hemen başında bu sabah erken saatlerde yaşadığımız Düzce merkezli 5.9 büyüklüğündeki depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Depremde yaralanan vatandaşlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Deprem Gölyaka'da çok sayıda binada hasara yol açmakla birlikte, vahim yıkımla karşılaşmadık. Kurumlarımız tespit ve telafi çalışmalarını yürütüyor.

Türkiye'yi depreme hazırlamak için 20 yıldır TOKİ projelerinden kentsel dönüşüm projelerine kadar bina altyapılarımızı yeniliyoruz. 2022'yi deprem tatbikat yılı ilan ederek 94 binin üzerinde faaliyet yürüttük. Gölyaka depremi deprem gerçeğinin ne kadar yakın olduğunu göstermiştir. Rabbim ülkemizi her türlü kazadan beladan muhafaza eylesin.

YUSUFELİ BARAJI'NIN AÇILIŞI

Dün hizmete açtığımız Yusufeli Barajı'nın, Yusufeli yerleşim yerlerinin ülkemize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Yusufelili kardeşlerimize ülkemize bu hizmeti kazandırmak için evlerini, işyerlerini, geçmişte geride bıraktıkları için teşekkür ediyorum. İlçe merkezindeki konutlarıyla, işyerleriyle, kamu binalarıyla yepyeni modern bir Yusufeli inşa ederek kardeşlerimize şükranlarımızı ifade etmeye çalıştık.

Togg'u alkışlarla karşılamıştık. Yusufeli Barajı'nı altyapı sembolü olarak hoşgeldin diyoruz. Bu abide eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

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