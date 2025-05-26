Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Sözlerimin hemen başında sizlerin şahsında tüm kamu görevlilerimizin etik gününü tebrik ediyorum. Etik haftası boyunca yapılacak çalışmaların ve düzenlenecek etkinliklerin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kamu Görevlileri Etik Kurulu, eğitim, seminer ve panellerle kamu görevlilerine etik merkezli eğitimler veriyor.

"KAMUDA ETİK BİLİNÇ YAYGINLAŞACAK"

228 bin 922 kamu görevlisi etik eğitimi aldı. Bunları kamu hizmetlerinde verimlilik açısından çok değerli buluyorum. Etik kurulumuzun tüm mensuplarına teşekkürlerimi iletiyorum. Kamuda etik bilinç yaygınlaşacak. Ülkemizde etik bilincin yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Değer ve ilkelerin benimsenmesi için faaliyetler düzenliyoruz.

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Türkiye Cumhuriyeti geleneği olan bir devlettir. Devlet tecrübemiz iki bin yılı aşmaktadır. Örfü atiye nakleden ruh milli şuurda mahfuzdur. Devlet yönetimi ve kamu hizmeti sağlanmasında liyakate verilen önem büyük rol oynuyor.