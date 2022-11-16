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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beyoğlu saldırısı mesajı: Terörü kaynağında yok etme stratejisine devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 sivilin hayatını kaybettiği İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı hakkında konuştu. Erdoğan, "Kimin ardına saklanırlarsa saklansınlar teröristler kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaktır" dedi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beyoğlu saldırısı mesajı: Terörü kaynağında yok etme stratejisine devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beyoğlu saldırısı mesajı
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı hakkında, "Ülkemizin ve bölgemizin geleceğinde terörün hiçbir türlüsüne yer olmadığının altını çizmek istiyorum. Terörü kanyağında yok etme stratejisini uygulamaya devam edeceğiz. Dost ve müttefiklerimizin desteğini bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'nın başkenti Bali'de G20 Zirvesi sonrası medya toplantısında konuştu.

Konuşmasında Beyoğlu'ndaki terör saldırısına değinen Erdoğan, "Terör saldırısı sonrasında taziye ve geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. 6 sivilin hayatını kaybettiği bu alçak saldırı terörün kanlı ve çirkin yüzünü gözler önüne sermiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEAŞ'la mücadele bahanesiyle terör örgütüne destek verenler de dökülen her damla kana ortaktır. Bölücü terör örgütü Suriye ve Irak'ta köşeye sıkıştıkça çaresizliğini bu tür kalleş eylemlerle gizlemeye çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimin ardına saklanırlarsa saklansınlar teröristler kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaktır. Emniyet birimlerimiz hain saldırının faili ve işbirlikçilerini kısa sürede yakalamıştır.

Ülkemizin ve bölgemizin geleceğinde terörün hiçbir türlüsüne yer olmadığının altını çizmek istiyorum. Terörü kanyağında yok etme stratejisini uygulamaya devam edeceğiz. Dost ve müttefiklerimizin desteğini bekliyoruz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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