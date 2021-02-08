Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce yorumu: Parçalanmaya başladılar 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Temizlik, mesafe ve maske kurallarına riayet ederek yürüttüğümüz kongrelerimiz büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleşiyor. Kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Bizim siyasetimizin temelinde elbette asırlardır elden ele aktarılan bir büyük dava vardır. Bu davanın mayası, medeniyetimize, ülkemize, milletimize hizmet etme anlayışıyla yoğrulmuştur. AK Parti kadroları ilk günden bugüne kadar hep bu anlayışla gece gündüz çalışmıştır. Hiçbir sıfat, hiçbir görev, hiçbir konum davamıza yaptığımız katkıdan daha büyük değildir. Partimizin tüm kademelerinde gerek vazifelerine devam eden, gerekse yeni görev üstlenen kardeşlerimizden azimli ve verimli çalışmalar bekliyoruz.

Teşkilatlarımızda sorumluluk üstlenen arkadaşlarımızın bu anlayışla milletimizin her bir ferdini partimize kazandırmak için gayret göstereceklerine inanıyorum. Partimizin 18 yıllık kesintisiz iktidarda bulunmasının sırrı, milletimizin kendini bu çatı altında görebiliyor olmasıdır. Ülkemizin tarihin bir atılımın içinden geçtiği şu günlerde mücadeleyi zafere ulaştıracağız. bunun için 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir. Seçim gününe kadar var gücünüzle çalışmanızı, gönlünü kazanmadık vatandaşımızı bırakmamanızı istiyorum.

Zihnini ve kalbini Türkiye düşmanlarına kiralamış kesimler, buldukları her fırsatta ülkemizin huzuruna, istikrarına saldırıyor, Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bunlara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Çocuklarımıza 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakmak için daha çok çalışmamız, gayret göstermemiz gerekiyor.

Koronavirüs salgını sürecinde dünyada yaşananlar ülkemize son 18 yılda kazandırdığımız altyapının bizi nasıl olumlu yönde ayrıştırdığını şüpheye yer bırakmayacak şekilde göstermiştir. Kinleri, hırsları ve karanlık hesapları özellikle kendi ülkelerinin felaketini dileyecek kadar yollarını şaşıranlara ne desek boş. Her şeye rağmen vaktimizin ve enerjimizin tamamını kullanarak herkes gibi bunlara da doğruyu, hakkı, hakkaniyeti anlatmayı sürdüreceğiz. İçlerinden bir kişiye bile bu hakikatleri gösterebilirsek ülkemize hizmet etmiş oluruz.

"YOLUMUZDAN GERİ DÖNMEDİK"

Bugüne kadar ne yaptıysak milletimizle beraber yaptık. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmayı, 2053 vizyonu ile buluşturmayı da yine milletimizle gerçekleştireceğiz. Basın ve sosyal medya mecraları gönül kazanma faaliyetlerinin duyurulma yeridir. Sürekli sahada olmamız şart. AK Parti olarak bugünlere aziz milletimizin duası yanında ailesinden, işinden fedakarlık yapan dava erlerinin çabalarıyla geldi.

18 yıllık iktidarlarımız döneminde kimi medya kuruluşlarından terör örgütlerine kadar farklı odakların tehditlerine maruz kaldık. Tüm saldırılar karşısında iman varsa imkan da vardır diyerek her türlü zorluğa rağmen yolumuzdan geri dönmedik. Kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, insanlarımızı ayırmadan herkesi kucaklamaya çalıştık. Bölen değil, birleştiren, kutuplaştıran değil kucaklaştıran...

Milleti hor hakir görerek, sürekli aşağılayan, kerameti kendinden menkul zihniyet yerine 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışına bıraktık. Biz gayretle hesabi değil, hasbi şekilde çalıştıkça milletimiz de daha kararlı şekilde bize sahip çıktı. Son 18 yılda girdiğimiz 15 seçimin tamamında alnımızın akıyla çıktık. Ülkemize Cumhuriyet tarihinde yapılanların kat be kat fazlasını 18 yılda kazandırmış olmakla iftihar ediyoruz.

Eğitimden sağlığa, spordan sosyal devlet uygulamalarına kadar ülkemize çağ atlattığımız için gurur duyuyoruz. Terörle mücadeleden sınırlarımızın güvenliğini sağalamaya kadar izlediğimiz onurlu ve kararlı politikalarla ülkemizin itibarını artırdığımız için mutluyuz.

Karşımızda hep siyasi muhalefet oldu. Hiçbiri bizimle eser ve hizmet siyaseti yarışına giremedi. Biz ne söylediysek karşı çıkmayı muhalefet zannedenlere milletimiz itibar etmedi.

İNCE'NİN İSTİFA KARARI

Geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP kadar kötü bir görüntü sergilemedi. Parçalanmaya başladılar. CHP kendi hükmü şahsiyeti için ne yapıyor diye baktığımızda karşımıza boşluk çıkıyor. Hiçbir yol aşılamayacak kadar yüksekten geçmez. CHP'nin tek işi terazisinin kefelerine yerleştirdiği partileri dengede tutarak, kurduğu kirli ittifakı dengede tutmaktır. CHP'nin başındaki zatın herkesi kapı dışarı ederek sergilediği diktatörlük, tek parti seviyesine geldi. Tek başarı hikayesi partisinin başına kasetle gelmek olan kişinin, partisindeki taciz, tecavüzü kapatmasını da kendi karakterine veriyoruz. İşte Menemen'de AK Parti iktidar oldu.

GRUP TOPLANTISI MESAJI

Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim. En büyük üzüntümüz içlerindeki bu çürümeyi gençlerimizi kullanarak gözlerden saklamaya çalışmalarıdır. Artık siyasi tükenmişliklerini perdelemek için sokak siyasetine sarılmaktadır. Ha CHP ha HDP hiçbir farkları yok. Terör örgütlerinin beslemesi bunlar.

Önümüzdeki dönemde önceliklerimizin başına eğitim ve kültür politikalarını koyarak milletimize bu hizmeti de vereceğiz."