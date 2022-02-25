Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesi öncesi mesaj: Kınama cümbüşüne dönmemeli 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal harekatı ve bugün yapılacak NATO toplantısı hakkında açıklamalarda bulundu.

"LİDERLERİN DURUŞUNU GÖREREK, BİZ DE DURUŞUMUZU AÇIKLAYACAĞIZ"

Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti: "Yapılmamış bir toplantıdan ne gibi mesajlar çıkacağını söylemek doğru olmaz. Saat 17.00'de toplantımızı yapacağız. Bu toplantıda liderlerin kanaatlerini göreceğiz. Bizim bugüne kadar NATO'nun tavrıyla alakalı tavrımız net ve açıktı. Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli, daha kararlı bir adım atması gerekir. Sayın Stoltenberg ile yaptığımız net görüşmeler var. Bu görüşmelerde de NATO'nun tavrı konusunda tavrımızı iletmiştik. Bugün de tüm liderlerin duruşunu görerek, biz de duruşumuzu açıklayacağız."

UKRAYNA'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARI

Dışişleri Bakanlığımız açıklamayı yaptı. Büyükelçiliğimiz, başkonsolosluklar her türlü adımı atmaya hazır. Hava taşımacılığı pek güvenli değil, karadan taşıma işlemini yapıyorlar. Bu konuda da oradaki vatandaşlarımızın büyükelçilik ve başkonsolosluğa müracaat ederek iletişim kurmaları açıklamaları yaptık.

AB'NİN TUTUMU

Parti sözcümüzün yaptığı açıklama net. Şu anda AB ve batıcı bütün zihniyetler ciddi, kararlı bir duruş sergilemediler. Hepsi Ukrayna'ya nasihat çekiyorlar. Atılan herhangi bir adım yok. Bugünkü NATO zirvesini ne gibi adımlar atıyorsunuz veya atacağız bunu konuşacağız. Nasihat çekmek, kınamak böyle bir Karagöz-Hacivat cümbüşüne döndürmemek gerekir. Nasihat çeken batı hala devam ediyor.