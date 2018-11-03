Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko Mabeyn Köşkü'nde ortak basın toplantısı yapıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna ile ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Ukrayna'dan ülkemize gelen turist sayısı 2018 yılında 1 milyonu aşmıştır. Bölgesel sorunları da ele alma fırsatımız oldu. Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması tutumunu yeniledik. Ülkemiz ister Kırım'da yaşayan isterse işgal sonrası bölgeden ayrılan Kırım Tatarı vatandaşlarının hakkını korumaya devam edecektir. Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı tekraren vurguladık" dedi.

Erdoğan, "Ülkemiz, Ukrayna'daki reform sürecini gönülden desteklemektedir. Reformların başarıya ulaşması, tüm bölgenin yararına olacaktır. İkili ve heyetler arası görüşmelerimizde bölgesel sorunları da ele alma fırsatımız oldu. Bu vesileyle Ukraynanın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına dair tutumu güçlü bir şekilde yineledik. " diye konuştu.

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