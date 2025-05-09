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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa 14. Leo'ya mektup

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa 14. Leo'ya mektup

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papaya gönderdiği mektupta, Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılması için birlikte gayret gösterme temennisinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 17:03 Güncelleme: 09.05.2025 - 17:17
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa 14. Leo'ya mektup
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa 14'üncü Leo’ya makama seçilmesi münasebetiyle bir tebrik mektubu gönderdi.

        Erdoğan, mektubunda “Papalık makamına seçilmeniz münasebetiyle sizi Milletim ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıymetli bir devlet adamı olan müteveffa Papa Fransuva’nın bölgesel ve uluslararası ihtilafların yoğunlaştığı bir dönemde barış ve hoşgörünün yerleşmesi için büyük çaba sarfederek tüm dünyanın takdirini topladığını söyledi.

        İNSANİ TRAJEDİLERİN SONLANDIRILMASI İÇİN BİRLİKTE GAYRET TEMENNİSİ

        Erdoğan, mektubunda “Papa Fransuva’yla kurduğumuz samimi ve yapıcı diyaloğu sizinle de sürdüreceğimize inancım tamdır. Türkiye ile Vatikan arasındaki münasebetlerin daha da ileri taşınmasının, uluslararası alanda hoşgörünün güçlenmesine ve Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılmasına önemli katkı sağlayacağı samimi kanaatimdir” ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubunda ayrıca Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılması için birlikte gayret gösterme temennisinde bulundu.

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