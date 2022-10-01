Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin yeni yasama yılı törenlerinde konuştu. Konuşmasında ekonomi ve anayasa vurgusu yapan Erdoğan, AK Parti iktidarının 20 yıllık hizmetlerini de sıraladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dış politikaya ilişkin de önemli mesajlar verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"TBMM'nin 27'nci dönem 6'ncı yasama yılını sizlerle birlikte ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yüce kurumda ülkemize hizmet eden tüm milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi yolunda görev yapanları yad ediyorum. Devletimizin bekası uğrana canlarını feda eden şehit ve gazilerimizi anıyorum.

Düşmanlarımıza göz açtırmayan polislerimize, askerlerimize, jandarmamıza, istihbaratçılarımıza başarılar diliyorum. Bu kardeşlerimizin Rabbimin korumasını niyaz ediyorum.

TBMM Milli Mücadele yıllarından beri milletimizin her beklentisinin karşılanmasında öncü rol üstlenmiştir. Çıkarılan kanunlar, komisyonlar ve genel kurulda bekleyen tekliflerle, bundan sonraki çalışmalarda Meclisimizin tarihi misyonunu yerine getireceğine inanıyorum.

Bugün, Meclisimizin son yasama yılının açılışı. Meclisimizin seçim takvimine göre çalışmalarına ara vermeden önce pek çok düzenlemeyi hayata geçirerek, bu yasama yılında görevini yerine getireceğine inanıyorum.

2023 SEÇİMLERİ

Dünyanın ve bölgemizin tarihi günler yaşadığı, asırlık dengelerin sarsıldığı siyasi, ekonomik ve askeri güç merkezlerinin yeniden oluştuğu dönemde bu seçimleri yapacağız. Sizlerin üstlendiğiniz misyonun gereğini başarıyla yerine getirmiş bir kadro olarak milletimizin gönlünde yerinizi aldığınıza inanıyorum.

Türkiye'yi ısrarla müstemleke muamelesine maruz bırakmak isteyenler Meclisimizin onurlu duruşundan rahatsızdır. Biz, kimin ne dediğine, ne istediğine değil; milletimizin neye ihtiyacı olduğuna, yasamasıyla, yargısıyla, yürütmesiyle istikametimizi çiziyoruz.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

Geçmişte yıkıcı rekabet görünümü veren yasama, yürütme ve yargı birbirlerini destekleyen bir anlayışla çalışmaktadır. Önümüzdeki dönemde yeni yönetim uygulamalarından elde ettiğimiz tecrübeler ışığında eksiklerini tamamlayacak anlayışla geliştirmeyi planlıyoruz. Türkiye'nin ve Türk milletinin ihtiyaçlarına, beklentilerine, elde ettiğimiz tecrübelere göre kendimizi yenilemeyi sürdüreceğiz.

Tamamlayıcı reformları da yüce Meclisimizle inşa edip, hayata geçireceğiz. Yasama ve yürütme olarak ortak gündemimizin başında bu olacaktır.

YENİ ANAYASA

İçimizde ukde kalan bir diğer konu yeni anayasadır. Ülkemizi sivil, yeni, demokratik, kapsayıcı bir anayasaya kavuşturmaktır. Yeni anayasa konusunda 2013 ve 2021 yılında yaptığımız çağrılar, maalesef bu kazanıma yetmedi.

İnsanlarımızın temel hak ve özgürlüklerini en üst seviyeye çıkaran sessiz devrimleri hayata geçirdiğimiz gibi yeni anayasa çalışmasını da tamamlayacağız. Yeni anayasayla kazanımların ahdi temelini de olması gereken hale getirmek istiyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE

Türkiye'nin son 20 yılına baktığımızda sorun alanlarını birer birer geride bıraktığımızı görüyoruz. Terör örgütlerinin saldırının yol açtığı huzur ve güven endişesiydi. Operasyonlar, tedbirler, diplomasiyle terör örgütlerini sınırlarımız içinde bitirirken, sınırlarımız dışında felç ederek yeni güvenlik ve huzur iklimi oluşturduk. Teröristlerin giriştikleri tek tük saldırı girişimleri son çırpınışlarıdır. Teröristlerin her an ensesindeyiz.

Tehditleri kaynağında yok ederek, ülkemizin güvenliğini, milletimizin huzurunu sağlama stratejisini 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyerek uygulamaya devam ediyoruz.

"YOKLUK VE YOKSULLUK ORTADAN KALKMIŞTIR"

Ülkemize kazandırdığımız asırlık eser ve hizmetler de geri kalmışlık, yokluk ve yoksulluğu da ortadan kaldırmıştır. Eğitimden sağlığa, spordan sosyal desteklere her alanda hayatına dokunmadığı tek bir insanımız yoktur.

Küresel krizlerin ağır etkileriyle de mücadele ettik. Ülkemize yönelik saldırıları da göğüslemek mecburiyetinde kaldık. 2018 Haziran ayından bugüne dünyamız 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en ağır sınamaları yaşamıştır. Türkiye olarak biz, merkezinde ekonominin yer aldığı tuzaklarla uğraştık. İnsanlarımızın doğrudan günlük hayatlarına dokunan ekonomi meselesi ayrıca ehemmiyetlidir.

YENİ EKONOMİ MODELİ

TEM'e yönelik yaklaşımımızı enine boyuna değerlendirdik. Yeni ekonomi politikası akıntıya kürek çekme amacına hizmet etmiyor. Ülkemize diz çöktürme gayesinde ne kadar iyi, doğru, kazançlı olduğu iktisat politikalarına maruz kaldığımız sinsi oyunlara karşı kendi modelimizi geliştirdik. Bunun dünyada örnekleri mevcuttur. Kendimize neresinden bakarsanız bakın, eşsiz kazançlar sağlayacak yol seçtik.

Açık konuşmak gerekirse, ekonomi modelinde tercih değişikliğine durduk yere gitmedik. Oyunun kurallarını aleyhimize karşı değiştirmeye kalkmasalardı, bunu değiştirmek zorunda kalmazdık. Olanda hayır vardır anlayışıyla yönümüzü geleceğe çevirdik. Kendi özgün ekonomi modelimizi inşa ettik. Saldırıların önünü kesik, kaynakları bulduk. Kısa, orta ve uzun vadeli programlarımızı süratle güncelledik.

Türkiye ekonomi modelinin başarısında geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız altyapı sayesinde sahip olduğumuz üretim ve istihdamın çok büyük katkısı vardır. Gelişmiş ülkelerin zahirde beyan ettikleri politikaların gerisinde istihdamı koruma amaçlı politikalara yönelmelerinin amacı budur. Bizim farkımız bu gerçeği herkesten önce görmemizdir.

Yaşanan sıkıntıları, dalgalanmaları görmezden gelmiyoruz. Döviz kurundaki yükseliş ve enflasyondaki artıştan dolayı kayıplarını gayet iyi biliyoruz. Bunların önüne geçecek tedbirleri almaya başladık. KKM olduğu bir dizi tedbirler paniğin önünü kestik. Enflasyondaki artışın neden olduğu kaybı önlemek için asgari ücreti, memur ve emekli maaşlarını yılbaşında ciddi oranda artırdık. Temmuz ayında daha ileri taşıdık. Yeni yılbaşında tekrar gözden geçireceğiz. Hiçbir vatandaşımızın enflasyona ezilmesine izin vermeyeceğiz.

Küresel dalgalanmaları ülkeleri yeni tür savaşların eşiğine getirmişken biz kendimizi ayrıştıracağız. Son dönemde karşımıza çıkan kimi bölgesel krizlere bu anlayışla yaklaşıyor, kuklaların değil onların iplerini tutanların stratejilerini bozacak hamleler yapıyoruz.

20 YILDA YAPILAN YATIRIMLAR

Türkiye'nin 20 yılda nereden nereye geldiğini göstermek mümkündür. Bu tablo gençlerimizin asırlık değişimi görebilmelerine imkan sağlayacaktır. 2002 yılında vatandaşlarımıza bir söz verdik. Türkiye'yi eğitim, sağlık, güvenlik ve adalet üzerinde yükselteceğiz. Bununla yetinmedik; ulaştırma, enerji, tarım, spor, sosyal yardımları ekleyerek ülkemizi 20 yılda asırlık hizmetlere kavuşturduk.

Eğitimde yıllık bütçeyi 10,3 milyar liradan, 304 milyar liranın üzerine çıkardık. Derslik sayımızı 343 binden 612 bine yükseltirken, 750 bin yeni öğretmen ataması yaptık. 3,5 milyar adet ücretsiz ders kitabı dağıttık. Bir dönem darbe zihniyetinin yerle yeksan ettiği mesleki eğitimi yeniden ayağa kaldırdık, eğitime erişimi sağladık. Maarif Vakfımız ile 49 ülkede eğitim öğretim faaliyetlerini yürütüyoruz. 76 üniversite sayısını 208'e çıkardık.

Sağlıkta, son 5 yılda 29 bin yataklı 20 şehir hastanemizi hizmete sunduk. Sayısı 35'e yatak kapasitesi 47 bine çıkacak şehir hastanelerimizle ülkemizi sağlıkta eşsiz yere taşımış olacağız.

Gençlik ve sporda; spor tesisimizi 1575'ten 4138'e, yurt yatak kapasitesini 182 binden 850 bine çıkardık.

Aile ve sosyal hizmetlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza540 milyar lira kaynak aktarıldı. Engelli memur sayısı 66 bini buldu. Yaşlılara destek programıyla 65 yaş üstü vatandaşlarımıza evde bakım, destek hizmetleri veriyoruz.

Kadınlarımızı hayatın her alanında hak ettileri seviyeye çıkarmak, her türlü tehditten korumak için tarihi reformlar yaptık. Aile kurumumuza yönelik kasıtlı saldırıların farkındayız. Aile yapımızı korumakta kararlıyız. Aile fıtratını güçlendirmeye yönelik adımları, yeni unsurlarla destekleyeceğiz.

Çalışma ve sosyal güvenlikte asgari ücret bugün 5 bin 500 liraya ulaştı. Aktif sigortalı sayımız 12 milyondan 25,3 milyona yükselirken, toplam istihdam 31 milyona dayandı.

Adalet'te hakim-savcı sayımızı 22 bin 756'ya yükselttik. Mahkeme sayısını yüzde 91, idari yargıda yüzde 42 artırdık. 277 adalet hizmet binası inşa ettik.

İçişleri'nde yerel yönetimlerde yaptığımız düzenlemelerle mahalli idari sistemimizi güçlendirdik. Emniyet, sahil güvenlik ve jandarmamız 538 bin personeliyle güvenliğimiz için gece gündüz çalışıyor. Muhtarlıklarımzıı güçlendirdik. Sigorta ve maaşlarına kadar her alanda destekledik. Düzensiz göçle mücadele için 30 geri gönderme merkezi kurduk. Güvenli bölgelere 526 bin gönüllü geri dönüş oldu.

Milli Savunma'da güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok ettik, ediyoruz.

Ulaştırmada bölünmüş yol mesafemizi 28 bin 722 km'ye, otoyol uzunluğumzuu 3 bin 633 km'ye çıkardık. Tünel sayısı 469'a ulaştı. Son 20 yılda ulaştırma eserleri içinde Osman Gazi, Yavuz Sultan Selim, Nisip, Hasankeyf 2, 1915 Çanakkale Köprüsü var. Tüneller arasında Bolu Dağı, Avrasya, Ilgaz, Marmaray, Konak, Sabuncubeli, Ovit, Salarha var.

TOKİ ile 1 milyon 170 bin konut ürettik. 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Deprem ülkesi olan ülkemizde 12 milyon vatandaşımızı güvenli konutlara kavuşturduk. 350 bin konutun dönüşümü devam ediyor. 250 bin sosyal konutun, 100 bin konut arsasının inşasına başlıyoruz. Konut amaçlı arsa üretimini 1 milyona çıkaracak bir hazırlığın içindeyiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız parselizasyon çalışmasını yapıyor. 81 şehrimize, 81 milyon metrekare millet bahçesi için 455 millet bahçesi yapıyoruz.

Tarım ve ormanda çiftçilerimize 183 milyar lira tutarında destek verdik. Cari rakamlarla bu rakam 465 milyar liraya tekabül ediyor. Tarımsal yurtiçi hasılamızı 407 milyar liraya yükselttik.

Makro ekonomide milli gelirimizi 238 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına getirdik. Satın alma gücü paritesine göre Türkiye dünyanın en büyük 11'nci ekonomisi, Avrupa'nın 4'üncü büyük ekonomisi haline geldik. Türk ekonomisi 2002-2021 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,5 büyüme kaydettik. Geçtiğimiz yıl yüzde 11, bu yılın ilk yarısında yüzde 7,5 gerçekleşti. Türkiye G20 içinde en hızlı büyüyen ülkelerin içinde yer aldı. 36 milyar dolar olan ihracatımızı 250 milyar doların üzerine çıkardık.

Sanayi ve teknolojide 142 sanayi, 25 endüstri bölgesi kurulmasını sağladık. Milli uzay programımızı oluşturduk, 2023'te bir Türk vatandaşının uzay istasyonuna gönderilmesi için start verdik. 29 Ekim'de TOGG'un fabrikasını açıyor, seri üretime başlıyoruz.

Savunma sanayinde küresel talepleri karşılayak altyapı kurduk. Her alanda kendi savunma sanayi ürünlerini tasarlayıp üretebilen dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik. Yüzde 80 yerli ve milli. Bu özellikle kendinize yetebilme oranında en önemli sıçrama, güç devşirme olabilir.

Enerjide kurulu gücümüzü 101 bin 518 Mw'a yükselttik. Karadeniz'de doğalgaz rezervi keşfettik. İlk nükleer santralimizi devreye almak için çalışmalara başladık. Sinop'la ilgili mutabakatı sağlarsak ikinci santralimizi kurmuş olacağız. Ülkemizin dışa bağımlılığını merhale merhale azaltıyoruz.

Kültürde varlık ve alan sayımızı 9'dan 19'a, yurtdışında getirilen eser sayısını 9 bin 34'e, kazıların sayısını 149'a ulaştırdık.

Turizmde çok büyük hedeflere yöneliyoruz. 40 milyar dolarlık turizm geliri elde etme yolunda ilerliyoruz. Diyanet, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, AFAD, TRT ve AA gibi kurumlarımız ile gönül köprüsü kurduğumuz dostlarımızla ilişkilerimizi geliştiriyoruz.

Ne kadar özetlersek özeetleyelim eser ve hizmetler saymakla bitmiyor. Bu eser ve hizmet çıtasını önümüzdeki dönemde daha da yükseğe çıkaracağız.

"TÜRKİYE GELİŞMELERİ TRİBÜNDEN SEYREDEMEZ"

İnsanlık salgınların, savaşların, krizlerin merkezinde olduğu sancılı bir süreçten geçiyor. Dünyamız sosyal barışın, bir arada yaşama iradesini tehdit eden bir girdaba sürükleniyor. Türkiye yaşanan tüm gelişmelerden en fazla etkilenen ülke konumundadır. Türkiye'nin gelişmeleri seyretme lüksü yoktur. 78 şehitliğimiz dış politikamızın tabii sınırlarını çizmektedir. Hiç kimse Türkiye'nin ufkunu 780 bin kilometrkareye hapsedemez. Bölgemizde cereyan eden her olay bu hakikati bize hatırlatmaktadır.

Türkiye olarak vatandaşlarımızla dost ve kardşelerimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirme çabasındayız. Türkiye'nin hak ve hukukunu her alanda savunuyoruz. Uluslararası planda fikirlerine başvurulan, önerileri dikkate alınan bir diplomatik güç haline geldik. 255 dış temsilciliği ile dünyanın en geniş 5 ülkesinden birisiyiz. Türk diplomasisi son asırların en başarılı dönemini yaşamaktadır.

Rusya-Ukrayna krizi ilk başladığında yoğun baskılara maruz kaldık. Bazı dış güçler ve içerideki sözcüleri bizi suçladılar. Türkiye'ye ve Türk ekonomisine ağır bedeller ödetecek fevri kararlar almkamız için etmediklerini bırakmadılar. Savaşı sonlandırmayı tercih ettik. Bu anlayışla süreçte kolaylaştırıcı rol üstlendik.

Suriye ve Irak'taki harekatlarda terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik. FETÖ'cü hainleri getirmek için dört bir koldan çalışıyoruz. Terör belasını çıkarana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Balkanlarda barış ve istikrarın tesis edilmesi için çaba harcıyoruz.

Can Azerbaycan'a desteğimizi Şuşa beyannamesiyle kıymetli ve bakidir. Üzerimize düşeni yapıyoruz. Ermenistan ile ilişkileirmizi yeni seviyeye taşıma gayemizi ortaya koyduk. Ermenistan bunu iyi değerlendirmelidir. Paşinyan ile görüşme olacak.

ABD'YE YUNANİSTAN VE GKRY TEPKİSİ

Kıbrıs'ta iki ayrı devlet ve halk vardır. Ambargolara son verilmeli ve tanınma ve meşruyete dair verilen sözler tutulmalıdır. ABD'nin GKRY yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını kabul etmiyoruz. Ege adalarını silahlandıran Yunanistan'ın teşvik edilmesi de müttefikle bağdaşmaz. Biz Yunanistan'ın kimler tarafından üzerimize saldındığını gayet iyi biliyoruz. Oynanan oyunun farkındayız. Yunanistan yönetimine kışkırtmalardan uzak durmasını tavsiye ediyoruz.

Dış politikadaki açılımımızı bazı çevreler eksen kayması olarak göstermeye çalışıyor. Bu kendi eksenini tahkim etmektir.

2023'te milletimizin huzuruna yeni bir sözle çıkıyoruz. Ülkemize bugüne kazandırdığımız eser ve hizmetlerin üzerine Türkiye Yüzyılı inşa etme sözüdür. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını hayalleri hayata geçirmekte kararlıyız. Türkiye yüzyılının ilk seçiminin en hayırlı şekilde sonuçlanacağına inanıyorum.