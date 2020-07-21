Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirme toplantısında konuşuyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı"nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"15 Temmuz sonrası milletimiz tarafından kurulan Cumhur İttifakı süreci hızlandırmıştır. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile tüm MHP'li kardeşlerimize teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi milletimiz dünya demokrasi tarihine geçmiştir. Yaşadığımız toprakları vatan haline getiren, özellikle 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Terörle mücadele ve beka harekatlarımızda hayatlarını kaybeden şehitlerimizin de ayrı bir yeri vardır. Tüm dostlarımızla bu mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız.

Dünyanın siyasi ve ekonomik geriliminden iç çatışmalara ve koronavirüs belasıyla pek çok alanda yalpaladığı dönemde Türkiye ayakta kalarak farkını ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanı olarak, bakanlıklarımızı en üst seviyede koordine ederek, bu süreçte Türkiye'nin örnek gösterilen bir ülke haline getirdik. Hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. Ülkesinin yanında yer alan herkesten Allah razı olsun.

KRİZLERE KARŞI HIZLI REFLEKSLER VERME İMKANINA KAVUŞTUK

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, 200 yılı bulan demokrasi arayışımızda milletimiz tarafından hayata geçirilen tek yönetim reformudur. Cumhuriyetin özüne uygun bu yönetim sisteminin sahibi milletimizin kendisidir. 24 Haziran seçimlerinde şahsımız yeni sistemin ilk cumhurbaşkanlığına layık gören milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.

Yasama-yürütme ve yargı arasındaki farkları netleştirdik. Türkiye yeni sistemle birlikte bölgesel ve küresel krizlere karşı daha kapsamlı refleksler verme imkanına kavuştu. Doğu Akdeniz'de koronavirüse kadar bunun etkilerini görüyoruz. Eksiklikler, aksaklıklar yok mu var. Yeni sistemin verdiği imkanlar bunları hızla düzenliyoruz. Her değişimde olduğu gibi bunun da oturması zaman alacaktır. Alışkanlıkların değişmesinin kolay olmadığını biliyoruz, biz yaşıyoruz bunu.

TERÖR OPERASYONLARI

Türkiye sınır güvenliği için yürüttüğü harekatlarda, attığım tüm adımlarda ve ülke içinde aldığı kararlarda milli egemenlik haklarını kullanmaktadır. Kimsenin hakkına göz dikmeyen ancak kendi hakkını da söke söke alan bir ülke olmaya devam edeceğiz. Gerek ülkemizin içinde, gerek dışında ister Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde, Libya'da, Azeri kardeşlerimize karşı Ermenistan'ın yaptığı saldırılarda hiçbir zaman mazlumları yalnız bırakmadık, bırakmayacağız.

Adaleti, hakkı, güvenliği, hukuku, huzuru, refahı hayata geçirerek farkımızı ortaya koyacağız. Kimsenin toprağında, doğal kaynaklarında gözümüz olmadığını ispatladık. Biz inancımız ve tarihimizin gösterdiği istikametten şaşmayacağız. Kirli pazarlıklara, halka ve Hakka sırt dönmeyeceği açıktır. Bundan sonra aynı ilkeli, onurlu duruşumuzu sürdüreceğiz.

REFORM, İCRAAT, DEĞİŞİM

Yönetim sistemi, her türlü değişikliğin süratle yapılmasını sağlayan dinamik bir sistemdir. Daha iyisini, daha güzelini bulduğumuzda her türlü değişime açığız. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile pek çok yapısal değişimi hayata geçirdik. Reform, icraat ve değişim temelli anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Yeni yönetim mimarimizin tepesinde Cumhurbaşkanı, doğrudan sorumlu bakanlıklar, başkanlıklar, ofisler bulunuyor. Bunların hepsi aynı hedefe yönelik ahenk içinde çalışan yapılardır.

Kabinemizi kurduktan sonra ilk 100 günlük planımızı, 2. 100 günlük eylem planımızı paylaştık. Cumhurbaşkanı olarak, devleti temsil etmenin yanında milletin doğrudan hesap sorma hakkının olduğu yönetimin sorumlusuyuz. Bu görevimizde 2. yılımızı tamamladık. Sistemle, devletin düzenleme yapma fonksiyonunda aksama yaşanmamıştır. Mahalli idareler seçimleri ve salgın gibi iki önemli hadiseye rağmen yürütmenin çalışmalarında aksamaya meydan vermedik.

Son 2 yılda 64 kararname ve 2 bin 755 karar ile kesintisiz hizmet sunduk. 9 Temmuz 2018'den bu yana yurt içinde 78 ilimize 114 seyahat gerçekleştirerek milletimizle kucaklaştık. Bölgesel ve küresel sorunların çözümünde Türkiye, her liderin görüşüne başvurduğu ülke haline gelmiştir.

DİJİTALLEŞME ARTTI

Covid-19 sürecinde dijitalleşmenin önemi ortaya çıkmıştır. Kamu hizmetlerinin hızlı verilebilmesini sağladık. Bu kapsamda 27 bin olan kamu hizmeti sayısını 8 bin 97'ye, vatandaştan istenen belge sayısını 42 binden 833'e düşürdük. Resmi yazışma işlem süreleri gelende yüzde 71, gidende yüzde 32 azalma gösterdi. Tüm bu çalışmalar neticesinde BM'de ülkemiz 193 ülke arasında 22'nci sıraya yükseldi.

EKONOMİ ALANINDAKİ ADIMLAR

Yatırımlarda 2018 ve 2019 yıllarında 2,3 trilyon tutarına ulaştık. Salgın dönemi dahil 180 günlük icraat programlarında 2 bin 384 eylemin yüzde 93'ünü tamamladık. 2019-2023 dönemini kapsayan temel politika belgemizi açıkladık. Yüksek teknoloji üreten firmalarımıza yönelik risk sermayesi fonu oluşturduk. Lojistik merkezleri ve kombine yük taşımacılığında büyük ilerleme sağladık. Küresel yenilik endeksinde ülkemizi üst sıralara taşıyacak yol haritamızı da hazırladık.

KÜLTÜR ALANINDAKİ GELİŞMELER

İstanbul'un cumhuriyet dönemi sembollerinden olacağına inandığımız Büyük Çamlıca Camisi'ni 2019'da ibadete açtık. Ülkemizin en büyük kültür kurumu olan Millet Kütüphanemizi 2020'de milletimizin hizmetine sunduk. Hizmet binalarımız yanında camimiz, kültür ve kongre merkezimiz ile Külliyemizin medeniyetimize layık olduğuna inanıyoruz. Şimdi Rami Kışlasını millet kütüphanesini gerçekleştiriyoruz. 38 millet kıraathanesini hizmete aldık. Vatandaşlarımız coğrafi bilgi platformu ile mülkü ve çevresini inceleyebilecek ve afetlerde gerçek zamanlı bilgiye ulaşabilecektir. Bu sistem tarihi özelliklerden toprak özelliklerine kadar pek çok alanı takip etme imkanı verecek.

İktidarı devraldığımız günden bu yana her alanda ülkemizi kalkındırarak gücüne güç kattık. Son iki ayda attığımız adımları paylaşıyorum:

Eğitim: Son iki yılda ilk ve orta öğretimde 2 bin 805 okul inşa ettik. 17 bilim ve sanat merkezi, 1913 laboratuvar, dijital kütüphaneler açtık. 2018 yılında öğretmenin eline aylık 4 bin 153 lira geçerken bu rakam yüzde 25'lik artışla 5 bin 177 liraya ulaşmıştır. Daha önce 2+2 olmak üzere 6 yıl zorunlu hizmet süresiyle çalışan öğretmelerimizin statü yılını 3+1 ile 4 yıla indirdik. Anaokulu sayısını son 1 yılda yüzde 94 oranında artırdık. 195 uygulama okulunu da tamamladık. Ülkemizin rekabet gücü savunma sanayisine yönelik ara eleman yetiştirmek için savunma sanayi lisesi açtık. Patent, tasarım, faydalı model odaklı eğitimin kapılarını araladık. Turizm sektörü için 11 yeni meslek lisesini hizmete sunduk. İlk okuldan başlayarak 6 bin 507 tasarım beceri atölyesini kurduk. Salgın döneminde EBA'yı hızla hayata geçirdik. 3,1 milyar tıklanma ile Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10'uncu internet sitesi oldu. Mesleki eğitim kurumlarımızın koronavirüs döneminde ülkemize iki katkısı oldu. Maske, dezenfektan, önlük ve tulum gibi malzemelerin üretiminde bu kurumlarımız görev aldı. Altyapısı güçlü illerimizde bulunan mesleki ve teknik anadolu liselerimizin kapasitelerini güçlendirdik. Vefa projemizde bin 836 personelimiz görev aldı. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için eğitim ordumuz da görev aldı. Türkiye Maarif Vakfı yurt dışında en önemli temsilci haline gelmiştir. 332 eğitim kurumu, 42 yurt ile eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. 405'i kendi vatandaşımız olmak üzere 7 bin 337 personel istihdam ediliyor. 42 ülkede devralma ve yeni okul açma çalışmaları devam ediyor.

Gençlik ve spor: Gençlerimizi destekleyen politikaları hayata geçiriyoruz. 4.5 milyar lira ile 979 yatırımı tamamladık. Son iki yılda bu merkezlerde 5,5 milyonu aşkın gencimizin iştirak ettiği faaliyetler gerçekleşti. Yüksek öğrenim yurtlarımızın sayısını 795'e, kapasitesini 707 bine çıkardık. Yurtlarımız otel konforuyla donattık. 117 yüksek öğrenim yurdunu hizmete aldık. Yüksek öğrenim harcını kaldırırken, 45 lira olan burs miktarını 550 liraya yükselttik. 39 stadyum inşasında 26'ya ulaştık. Son 2 yılda lisanslı sporcu sayısı yüzde 21, spor kulübü sayısındaki artış yüzde 16 olarak gerçekleşti. Tüm yaş gruplarında milli sporcularımız katıldıkları uluslararası mücadelelerde 15 bin madalya kazandı. Bu dönemde 74 yeni gençlik ve spor tesisini de hizmete aldık.

Sağlık: Milletimize verdiğimiz hizmet standardını dünyanın çok üzerine çıkardık. 10 yeni şehir hastanemizi hizmete soktuk. Sağlık çalışanı sayımız 1,1 milyonu geçti. MR sayımız 909 adede, tomografi sayımız 1213 adede, diyaliz sayımız 18 bine yükseldi. 112 Acil sayımız 2 bin 985 adede, ambulans sayısını 5 bin 437 adede yükselttik.