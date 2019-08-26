İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları...

"Malazgirt Zaferinin 948. yıldönümü vesilesiyle tüm kahramanlarımızı hürmetle yad ediyorum. Bin yılıdır bu toprakların vatanımız olması için gözlerini kırpmadan kendini feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizi kendi iç meseleleriyle uğraştırarak medeniyetinden tarihinden koparmaya çalışanların da senaryolarını boşa çıkardır. Bugün Malazgirt Zaferini böylesine bir coşkuyla kutluyorsak işte bu projeyle birlikte o aksi proje hazırlayanlar da çökmüş demektir.

Yeni nesillere 2071 vizyonunu miras bıraktık. Yaklaşık yarım asır sonra bizler görmesek de inanıyorum ki Türkiye her alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olarak çok daha büyüt hedeflere yelken açmış olacaktır. Hep söylediğim gibi bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. Bu fetih sadece toprakların sadece coğrafyanın fethi değildir. Asıl fetih gönüllerin zihinlerin fethidir.

YAVRUSU ÖRGÜTÜN ELİNDE OLAN ANNEYİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Hiçbir siyasi veya ekonomik çıkar bizi hakkın yanında yer almaktan mazluma ve mağdura yardım etmekten alıkoyamaz. Gördünüz değil mi Diyarbakır'da yavrusu örgütün elinde kaçırılıp alıkonan annenin günlerdir yaptığı eylemi? Biz dik duracağız. Biz bu insanların yavruları istismarına göz yummayacağız. Bugün Kudüs'te Filistin'de zulüm var. Filistin'i adım adım işgale çalışıyor. Müslümanlar zulüm altında... Ellerinden gelse ülkemizde de aynı şeyleri kara kalpli alçakları da unutmadık. Daha düne kadar evlerimizin dibine kadar getirmek istedikleri mücadeleyi sınırlarımızın ötesine taşıdık.

Anadolu bizim için büyük davamızın kıtasıdır. Bizim davamız da hep inşa davası olmuştur. Vatan kıldığımız bu topraklar inşallah yeniden dirilişimize şahitlik edecektir.

FETÖ'cü hainler bir darbe girişimiyle ülkemizi işgale kalkıştıklarında karşılarında tüm farklılıklarını bir kenara bırakmış bir milleti karşılarında buldular. İşte aynı kadro bugün Malazgirt Ovası'nda.. Huzurlarınızda bu mücadelede bize destek veren sayın Bahçeli ve heyetine teşekkürü bir borç biliyorum.

"ADANA MUTABAKATININ GEREĞİ NEYSE YAPACAĞIZ"

Ülkemizin beka mücadelesi söz konusun olduğunda başka saflarda yer almanın saygıya layık bir yanı yoktur. Siz bu tuzağı kuranların arkasından giderseniz bunun adından başka olur. Türkiye'nin Orta Doğu'da ne işi var diyor. Bize ülkemizin güneyinden taciz atışları yapılacak saldırılacak bizim orada ne işimiz var? Sen bu işlerden anlamıyorsun. Biz oradayız orada olacağız. Atatürk'ün partisiyiz diyeceksin, sonra Misak-ı Milli'yi bilmeyeceksiniz. Biz Adana mutabakatı neyse onun gereğini yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.

"ATATÜRK'ÜN PARTİSİYİZ DİYORSUN, MİSAK-I MİLLİ'Yİ BİLMİYORSUN"

Bu zat bakar kör, Doğu Akdeniz'de sondaj gemilerimiz var. Firkateynlerimiz var. Silahlı hava araçlarımız hazır vaziyette... Denizden karadan her şeye hazırız. Ama bunu görmüyor. Bay Kemal bizim herhâlde ay ve yıldızımızı da bilmiyor. Lafla biz Atatürk'ün partisiyiz demekle olmuyor. Sen bitmişsin. 3-4 tane belediye almakla olmaz.

Yaşadığımız kritik süreçte ülkemizin gelecek yarım asrının belirleyicisi olacak bir dönemden geçiyoruz. Kimsenin milletimizin birliğini beraberliğini bozacak şekilde davranmaya hakkı yoktur.

"OYALARLARSA PLANIMIZI DEVREYE SOKARIZ"

Şu an içeride ve dışarıda teröristleri inine kadar kovalıyoruz, kovalamaya devam edeceğiz. Bölgedeki hesapların karışıklığı ve sinsi tuzakların çokluğu bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Şu anda Savunma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, güvenlik güçlerimiz yoluna devam ediyor. Birilerinin çözülemez dediği Fırat'ın Doğusu'ndaki meseleyi yoluna koyuyoruz. İsteğimiz dışında bir yola zorlanır, yada oyalanmaya kalkılırsa hazırlıklarımız tamamdır, planımızı devreye sokarız. İHA'larımız SİHA'larımız bölgeye girdi. Hava ve Kara unsurlarımızla sınırın ötesine geçtiğimizde sürece belirleme imkanına kavuşacağız. Rusya ile bu meseleyi yakından istişare ettik ve yarın Rusya'ya gidiyorum. Orada yine görüşmelerimiz olacak. Irak tarafında da çok önemli adımlar atıyoruz. Operasyonların sebebi bu... Herkes açısından olumlu neticeler doğuracaktır. Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız sürüyor. Kimse bizi engelleyemez, engelleyemeyecektir.