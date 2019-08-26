Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te

Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Malazgirt milli park alanındaki kutlamalara katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmada Fırat'ın doğusu ve Doğu Akdeniz'le ilgili mesajları dikkat çekti. Biz Adana mutabakatının gereğini yapıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat'ın Doğusu'ndaki meseleyi yoluna koyuyoruz. İsteğimiz dışında bir yola zorlanır, yada oyalanmaya kalkılırsa hazırlıklarımız tamam, planımızı devreye sokarız" ifadelerini kullandı.

cumhurbaşkanı erdoğan

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları... 

"Malazgirt Zaferinin 948. yıldönümü vesilesiyle tüm kahramanlarımızı hürmetle yad ediyorum. Bin yılıdır bu toprakların vatanımız olması için gözlerini kırpmadan kendini feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizi kendi iç meseleleriyle uğraştırarak medeniyetinden tarihinden koparmaya çalışanların da senaryolarını boşa çıkardır. Bugün Malazgirt Zaferini böylesine bir coşkuyla kutluyorsak işte bu projeyle birlikte o aksi proje hazırlayanlar da çökmüş demektir.

Yeni nesillere 2071 vizyonunu miras bıraktık. Yaklaşık yarım asır sonra bizler görmesek de inanıyorum ki Türkiye her alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olarak çok daha büyüt hedeflere yelken açmış olacaktır. Hep söylediğim gibi bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. Bu fetih sadece toprakların sadece coğrafyanın fethi değildir. Asıl fetih gönüllerin zihinlerin fethidir. 

YAVRUSU ÖRGÜTÜN ELİNDE OLAN ANNEYİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Hiçbir siyasi veya ekonomik çıkar bizi hakkın yanında yer almaktan mazluma ve mağdura yardım etmekten alıkoyamaz. Gördünüz değil mi Diyarbakır'da yavrusu örgütün elinde kaçırılıp alıkonan annenin günlerdir yaptığı eylemi? Biz dik duracağız. Biz bu insanların yavruları istismarına göz yummayacağız. Bugün Kudüs'te Filistin'de zulüm var. Filistin'i adım adım işgale çalışıyor. Müslümanlar zulüm altında... Ellerinden gelse ülkemizde de aynı şeyleri kara kalpli alçakları da unutmadık. Daha düne kadar evlerimizin dibine kadar getirmek istedikleri mücadeleyi sınırlarımızın ötesine taşıdık. 

Anadolu bizim için büyük davamızın kıtasıdır. Bizim davamız da hep inşa davası olmuştur. Vatan kıldığımız bu topraklar inşallah yeniden dirilişimize şahitlik edecektir. 

FETÖ'cü hainler bir darbe girişimiyle ülkemizi işgale kalkıştıklarında karşılarında tüm farklılıklarını bir kenara bırakmış bir milleti karşılarında buldular. İşte aynı kadro bugün Malazgirt Ovası'nda.. Huzurlarınızda bu mücadelede bize destek veren sayın Bahçeli ve heyetine teşekkürü bir borç biliyorum. 

"ADANA MUTABAKATININ GEREĞİ NEYSE YAPACAĞIZ"

Ülkemizin beka mücadelesi söz konusun olduğunda başka saflarda yer almanın saygıya layık bir yanı yoktur.  Siz bu tuzağı kuranların arkasından giderseniz bunun adından başka olur. Türkiye'nin Orta Doğu'da ne işi var diyor. Bize ülkemizin güneyinden taciz atışları yapılacak saldırılacak bizim orada ne işimiz var? Sen bu işlerden anlamıyorsun. Biz oradayız orada olacağız. Atatürk'ün partisiyiz diyeceksin, sonra Misak-ı Milli'yi bilmeyeceksiniz. Biz Adana mutabakatı neyse onun gereğini yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. 

"ATATÜRK'ÜN PARTİSİYİZ DİYORSUN, MİSAK-I MİLLİ'Yİ BİLMİYORSUN"

Bu zat bakar kör, Doğu Akdeniz'de sondaj gemilerimiz var. Firkateynlerimiz var. Silahlı hava araçlarımız hazır vaziyette... Denizden karadan her şeye hazırız. Ama bunu görmüyor. Bay Kemal bizim herhâlde ay ve yıldızımızı da bilmiyor. Lafla biz Atatürk'ün partisiyiz demekle olmuyor. Sen bitmişsin. 3-4 tane belediye almakla olmaz. 

Yaşadığımız kritik süreçte ülkemizin gelecek yarım asrının belirleyicisi olacak bir dönemden geçiyoruz. Kimsenin milletimizin birliğini beraberliğini bozacak şekilde davranmaya hakkı yoktur. 

"OYALARLARSA PLANIMIZI DEVREYE SOKARIZ"

Şu an içeride ve dışarıda teröristleri inine kadar kovalıyoruz, kovalamaya devam edeceğiz. Bölgedeki hesapların karışıklığı ve sinsi tuzakların çokluğu bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Şu anda Savunma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, güvenlik güçlerimiz yoluna devam ediyor. Birilerinin çözülemez dediği Fırat'ın Doğusu'ndaki meseleyi yoluna koyuyoruz. İsteğimiz dışında bir yola zorlanır, yada oyalanmaya kalkılırsa hazırlıklarımız tamamdır, planımızı devreye sokarız. İHA'larımız SİHA'larımız bölgeye girdi. Hava ve Kara unsurlarımızla sınırın ötesine geçtiğimizde sürece belirleme imkanına kavuşacağız. Rusya ile bu meseleyi yakından istişare ettik ve yarın Rusya'ya gidiyorum. Orada yine görüşmelerimiz olacak. Irak tarafında da çok önemli adımlar atıyoruz. Operasyonların sebebi bu... Herkes açısından olumlu neticeler doğuracaktır. Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız sürüyor. Kimse bizi engelleyemez, engelleyemeyecektir.  

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Hulusi Akar'dan 'generallerin istifası' iddialarına yanıt! "Emeklilik bir haktır"
GÜNDEMAkar'dan 'generallerin istifası' iddialarına yanıt!
Son dakika... 3 bin 500 biletin geliri Emine Bulut'un kızına! Helal olsun Antalyaspor! - Haberler
GÜNDEM3 bin 500 biletin geliri Emine Bulut'un kızına!
Parkta kavga eden kadınları eşleri ayırmakta güçlük çekti
GÜNDEMKadınların kavgasını erkekler ayıramadı
Son dakika: Gaziosmanpaşa'da hastane bahçesinde yangın- HABERLER
GÜNDEMHastane bahçesinde korku dolu anlar!
30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor?
GÜNDEM30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?
KYK yurt başvuruları için son gün bugün! KYK yurt başvuruları saat kaçta bitecek?
GÜNDEMDikkat! KYK yurt başvuruları için son gün!
Eski sevgilisinin bıçakladığı Tuba'dan, 'video' tepkisi
GÜNDEM"O kadın olmasaydı yoktum belki şimdi"
Son dakika! Antalya'da şimdi de morg iddiası dehşete düşürdü! - Haberler
GÜNDEMŞimdi de morg görüntüleri dehşete düşürdü!
Hadi ipucu 26 Ağustos: Ürün ve hizmetlerin internet üzerinden alınıp satıldığı ticaret türüne ne ad verilir? Hadi 12.30
GÜNDEM26 Ağustos Hadi ipucu sorusu ve cevabı
Abdülhamit Gül: Yargı Reformu Strateji Belgesi devletimizin milletimize sözüdür
GÜNDEMBakan Gül'den 'Yargı Reformu Strateji Belgesi' mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X