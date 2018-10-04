Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forumu'nun kapanışında açıklamalarda bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"BM ADALET ARAYIŞINA VEVAP VEREMEMİŞTİR"

BM, adalet arayışına hala cevap oluşturamamıştır. BM'nin dünyanın çeşitli yerlerinde çabaları var. Çıkan kararlar var ama bir netice alınamıyor. Yemen'in, Arakan'ın hali ortada. Bunlara rağmen BM bir şey yapamıyor. Hepsinden öte Kıbrıs ortada. Kıbrıs çözülebildi mi, çözülemedi. Orada varılan kararın tam aksi bir netice çıkmasın rağmen Güney Kıbrıs oranın kararlarının tam tersi bir referandum sonucu vermişti. Bunlar adalete aykırı hamleler oluyor.

"4 DAİMİ ÜYE DÖNEMİ GEÇTİ"

Suriye yaşananlar, Afganistan çözüme kavuştu mu? Bütün her yerde adalet çökmüş. Bir İsrail meselesi, Filistin meselesi çözüme kavuşturuluyor mu? İsrail kabul etmedikten sonra ona uymadıktan sonra kalkıp burada kimse bir şey söyleyemiyor. 5 daimi üyeden biri hayır diyorsa mesele bitmişti. Olması gereken şu: 5 daimi üye dönemi geçti. Bu ikinci dünya savaşının şartlarıyla.Artık ikinci dünya savaşının şartlarını yaşamıyoruz. 193 üye var. Bu üyelerin yer alacağı dönüşümlü olarak daimi üye sıfatını alacak bir düzenleme gerekiyor. Dünya 5'ten büyüktür. Yedi kıtanın yer aldığı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi; bunu bizim başarmamız lazım.

"ONLAR DAİMİ ÜYELERİN İŞARETİNE GÖRE ELİNİ KALDIRIR İNDİRİR"

Küresel güçleri kabullenmiş, bunun mücadelesi içinde olan dünya ülkeleri yaklaşımımıza olumlu bakıyor. Geçici üyelerin BM'de kıymeti yok. Onlar daimi üyelerin işaretine göre elini kaldırır indirir.

İDLİB

İdlib bir Halep sürgün yeri haline gelmişti. 3.5 milyon insanın şehir ve kırsalda yaşayan bir yer haline geldi. İdlib Türkiye'ye komşuydu. Bu insanlar Türkiye'ye kaçmak zorunda olacaktı. Olan da buydu. Hatay'dan Türkiye'ye giriş çabasında olacaklardı. Yenileri de gelse kapımızı başkaları gibi kapayamazdık. Karşımızda insan var, ölümlerine seyirci mi kalacaktık. Soçi, Ankara ve Tahran zirveleri yaptık. Astana süreci başladı. Bu zirveler bize bazı tedbirlerin alınmasını tavsiye etti. Rusya, Türkiye, İran olarak çalışmaları başlattık. Bu zirvelerde çok güzel çalışmalar yapıldı. Rejimin Suriye'de İdlib'i bombalaması bizim çok Seri adım atmamızı gerektirdi.

"SOMALİ ORDUSUNA EĞİTİM VERİYORUZ"

Dünyadaki en büyük büyükelçiliğimiz Somali'de. Dünyanın en büyük ülkelerinin orada büyükelçiliği bile yok. Somali ordusuna eğitim veriyoruz. Yoksa Somali'yi teröre kurban veririz.

BATMAN'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Onlar bizden 7 tane şehit aldı, biz onlardan 700 tane terörist öldüreceğiz. Terörün bedelini o teröristlere ödeteceğiz. Üzerine üzerine gideceğiz.

ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

Şuan orada 22 üssün var. Bize 'Buraları terk edin' diyeceksiniz. Suriye halkı seçimini yapana kadar terk etmeyeceğiz. Suriye'de 19 bin tır silah, mühimmat, araç gereç oradaki terör örgütlerine getiriliyor. Kim tarafından? Amerika tarafından.... Ne zaman ki Suriye halkı seçimlerini yapar, seçimlerini yaptıktan sonra biz Suriye'yi sahiplerine terk eder oradan ayrılırız.

"İSTİKAMETİMİZİ ÇİZSEK DİYE BEKLİYORUZ"

BM'nin ciddi bir reforma ihtiyacı var. AB'de sona yaklaşıldığının işaretini görüyorum. Bir an önce yaklaşılsa da biz de istikametimizi çizsek diye bekliyoruz. Hala bizi oyalıyorlar. Kaç yıldır bekliyoruz, böyle zulüm olmaz. Bize devamlı nasihat çekiyorlar. Size bir farklı bir uygulama yapalım, bu uygulama ile Türkiye'yi buraya alalım. Siz beni yoruyorsunuz ben de sizi.

AB İÇİN REFERANDUM MESAJI

Alacaksanız alın, almayacaksanız söyleyin siz de yolunuza gidin biz de yolumuza gidelim. Almayacaksanız açık açık söyleyin. Almayın bizi, Siz yolunuza biz yolumuza. Almayacağız da diyemiyorlar. Bizim AB'ye katacağımız çok şey var, onların da bize olabilir. Bu mantıkla giderse bize düşün de 81 milyona gitmek 81 milyon ne karar veriyorsa ona bakmak. Arkadaşlarımla da bir masaya yatıralım, 'Tamam' denildiği anda hemen adımımızı atarız. Öyle Avrupa ülkeleri var ki bakıyorsunuz bir sene içine 2, 3 referandum sıkıştırıyor. Referandumlara da aslında alışmak lazım.

DÖVİZDEKİ HARETLİLİK

Ekonomik savaşın karşısında pes etmeyeceğiz. Milletime güveniyorum.

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