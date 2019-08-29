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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

ABD

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı. İki lider, ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkarılması hususunda kararlılıklarını yeniden teyit etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa’da gerçekleştirilen G-7 Zirvesi’nde İran konusunda atılan adımlar ile ABD Büyükelçisi David Satterfield’ın görevine başlamasından duyduğu memnuniyeti paylaştı.

Rejim saldırılarının sürdüğü İdlib’de sivillerin korunması ve yeni insani krizlerin önlenmesi amacıyla işbirliğinin sürdürülmesi kararlaştırıldı.

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