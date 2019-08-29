Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı. İki lider, ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkarılması hususunda kararlılıklarını yeniden teyit etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa’da gerçekleştirilen G-7 Zirvesi’nde İran konusunda atılan adımlar ile ABD Büyükelçisi David Satterfield’ın görevine başlamasından duyduğu memnuniyeti paylaştı.
Rejim saldırılarının sürdüğü İdlib’de sivillerin korunması ve yeni insani krizlerin önlenmesi amacıyla işbirliğinin sürdürülmesi kararlaştırıldı.
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