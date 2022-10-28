HABERTURK.COM

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "Eser ve hizmetlerimiz anlatmakla bitmiyor. Şimdi geliyorum toplantımızın asıl yönüne. Bir de Türkiye Yüzyılı programı ile yapmayı hedeflediğimiz çalışmalara.

Muhalefet Kanal İstanbul'a karşı çıkıyor. Şimdiye kadar her atılan adıma karşı çıkıyorlar, dikili taşınız yok. Yapacağız, bak köprünün temelini attık Kanal İstanbul'da. Şu anda o yürüyor. İnşallah yakında da Kanal İstanbul çalışmaları başlayacak.

İstanbul Boğazı'nı çevre tehdidinden kurtaracağız, Kanal İstanbul'la. Bu muhalefetin kafası basmaz, anlamaz bunları anlamaz.

KANAL İSTANBUL MESAJI

Bunlar 18 Temmuz Çanakkale Köprüsü'ne, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Osmangazi'ye hayır diyorlardı, yaptık. Siz ne derseniz deyin biz yürüyoruz.

Bu proje Türkiye Yüzyılımızdaki sözlerimizden biri olarak hedeflerimiz arasında yerini korumaktadır. Seçim tarihine kadar elbette paylaşacağımız yeni projelerimiz olacak. Bugün sadece Türkiye Yüzyılı'nın felsefesini, ruhunu, özünü anlatmak istiyorum.

Ülkemizde hayatı tüm unsurlarıyla kucaklayan eko sistemi güçlendirirken dünyada aynı yönde adımlar atılması için mücadele edeceğiz. Çevrenin korunması, ekonomik kalkınma, sosyal gelişme alanlarında tüm kurum ve taraflarla ortak hedeflere yürüyeceğiz.

Türkiye Yüzyılı huzurun yüzyılıdır. Dünya göçün sembolü haline dönüştüğü, ekonomik adaletsizlik, sosyal parçalanma yaşarken biz tam ortasında bulunduğumuz sıkıntılı fotoğraftan da ayrışıyoruz. Kendi güvenlik ve refahından başka öncelikleri olmayanların aksine huzuru bölgemizle, dünya ile birlikte oluşturacağımız ortak iklimde aramaya devam edeceğiz.

Dünya beşten büyük çağrısının temelinde bir anlayış var. Türkiye Yüzyılı başarının yüzyılıdır. Ecdadımızdan aldığımız ilhamla, girdiğimiz her mücadeleyi başarıyla sonuçlandıracak özgüven, dirayet, azme, kabiliyete sahip olmamızdan şüphe etmiyoruz.

Türkiye Yüzyılı güven ve istikrarın yüzyılıdır. Küresel düzeyde söz, etki, üretim, ihracat, istihdam özellikle bu istihdam gücünü kazanan ülkemiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle garanti altına aldığımız güven ve istikrar iklimi sayesinde elde etmiştir.

Türkiye'nin yönetimde istikrara sıkı sıkıya sahip çıkması halinde ulaşamayacağı hedef yoktur. Günü kurtarmak değil, geleceği inşa etmek için ülkemize eser ve hizmet kazandırmayı sürdüreceğiz. En kısa sürede 1 trilyon dolar dış ticaret hacmi, 100 milyar dolar turizm gelirine kavuşturacağız.

Türkiye Yüzyılı üretimin yüzyılıdır. Yerli, milli, yenilikçi, yeşil üretim ekonomisi anlayışıyla sanayiden tarıma her alanda rekabet gücümüzü artırıyoruz. İleri teknolojiye dayalı, yüksek katma değer, geniş pazarlı, istihdamı artıran üretim alanları destekleyerek Türkiye'yi küresel sanayi ve ticaret merkezlerinden biri haline getireceğiz.

Türkiye Yüzyılı verimliliğin yüzyılıdır. Salgın ve savaşın tetiklediği ekonomik dalgalanmalar enerji, sağlık, gıda krizlerini derinleştirerek bu kötü gidişten ayrışmayı zaten başardık. Ülkemizi büyütecek Türkiye ekonomi programını verimlilik üzerine bina ediyoruz. Hayati öneme sahip alanlarda üretim, ihracatı artıracak yeşil kalkınma devrimine katkı verecek faaliyetleri daha da geliştireceğiz.

Yerli ve milli kalkınma stratejileri doğrultusunda ülkemizin gücüne güç katmaktadır. Küresel düzeydeki yükselişimizi ahenkli yönetim daha da geliştireceğimiz altyapımızla sürdüreceğiz. Hiçbir alanda duraklamaya, gerilemeye mahal vermeden, doğru hedef, karar, adımlar yoluyla büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlayacağız.

Türkiye Yüzyılı dijitalin yüzyılıdır. Dijital teknolojiler alanında metaversten blok zincire kadar her alanda en üst seviyeye çıkaracağız.

Elektronik altyapısını kurmuş küresel dijital devrim ekonomisinin de öncülüğünü yapacağız.

Türkiye Yüzyılı iletişimin yüzyılıdır. Millet ve devlet ülkemizde, diğer ülkeler arasındaki iletişimi hızlı, sürekli, şeffaf hale getirecek düzenlemelere, sosyal huzur ve milli güvenliğin teminatı olarak görüyoruz.

Doğru ve zamanında bilgilendirecek altyapıyı güçlendirmeyi, dezenformasyona karşı etkili tedbirler almayı sürdüreceğiz.

Türkiye Yüzyılı bilimin yüzyılıdır. Bilimin ve teknolojinin ilerleyişinin insanlığın geleceğini ne yönde etkileyeceğinin farklı boyutlarıyla tartışıldığı d önemden geçiyoruz. İnsanımızın hayat kalitesini artırmaya yönelik bilimsel çalışmaları destekleyerek söz ve iddia sahibi konuma ulaşmayı planlıyoruz.

2030 yılında 10 milyonu bulacağı öngörülen uluslararası öğrenci sayısını 1 milyona çıkartacağız.

Türkiye Yüzyılı kalkınmanın yüzyılıdır. Küresel krizler karşısında kendi önceliklerimizi korumayı başardık. 81 vilayetiyle kavuşturduğumuz çağın ihtiyaçlarına cevap verecek, gelişmiş devletlerin önüne geçilecek altyapıyı daha da geliştireceğiz.

Ülkemizi yeni ekonomik sosyal kalkınma atılımını gerçekleştirmenin eşiğindeyiz. Milli gelirimizi artırdıkça her kesimden insanımızın bundan hak ettiği payı adil şekilde almasını sağlayacağız.

Türkiye Yüzyılı barışın yüzyılıdır. Savaşın, çatışmaların, gerilimlerin arttığı dönemde taraflarla eşit, ahlaki, adil ilişki tesis ederek barış için samimi gayret gösteren tek ülke durumundayız. Hem masada hem sahada sergilediğimiz giderek takdir topluyor. Bu yaklaşımımızı etkinleştirerek insanlığın hizmetine sürdüreceğiz.

Türkiye Yüzyılı değerlerin yüzyılıdır. En kadim medeniyetlerin menbaı bu toprakların sahibi olarak insanlığın ortak değerlerini kültürünü korumakla yükümlüyüz. Bu kadim değerleri yeni gerçekler ışığında zenginleştirerek sonraki nesillere aktaracağız.

Türkiye Yüzyılı haklının yüzyılıdır. Güçlünün değil haklının üstün olduğu düzenin inşası için çalıştık çabaladık. Haklını güvencesi, doğrunun tarafı olacak demokrasi işleyişini sağlama almak istiyoruz. Köken ve inanç başta olmak üzere her bireyin hakkını, hukukunu, geleceğini teminat altına alacak düzenlemeleri daha da genişleteceğiz.

Türkiye Yüzyılı şefkatin yüzyılıdır. İnsanlığın vicdanının sükuta büründüğü her alanda sesimiz aynı gürlükle çıkmaya devam etmiştir. Şefkat, merhamet, vicdanın rafa kaldırıldığı dünyanın herkes için yaşanılmaz hale geleceği inancıyla mücadelemizi küresel düzeyde sürdürüyoruz. Sosyal destekler başta olmak üzere her alanda vatandaşımıza kuşatıcı hizmetler sunacağız.

Türkiye Yüzyılı istiklal ve istikbalin yüzyılıdır. Bugün güçlüyüz, yarın daha da güçlü olacağız. İnsanlarımızın tamamının istikbaline güvenle bakacağı Türkiye için yeni proje, program, eser ve hizmetler peşinde koşmaya devam edeceğiz.

Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılıdır. Gençlerimizi eğitimden spora her alanda TEKNOFEST ruhuyla en üst düzeyde yetiştirmek, gereken altyapıyı önemli ölçüde tamamladık. Gençlerimizi kökü mazide olan ati anlayışıyla değerlerine bağlı, ne istediğini bilen geniş ufuklu, azimli, donanımlı çalışkan bireyler olarak geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz.

Sadece çok kısa başlıklar birkaç cümlelik açıklamalarla çizmeye çalıştığım resim Türkiye Yüzyılı'nın siluetidir. Milletimiz bu özgüvene sahiptir. Gerçek devrim, reform, dönüşümler milletin özünden çıkıp gelen enerjinin, hareketin, çabanın neticesi olarak hayat bulur.

Yıllarca özgürlüklerden zenginliklerden uzak tutanlar, güçlerini özgüvenin önünü kapatmış olmalarından alıyor. Ne zaman ki, bu set yıkıldı işte o zaman Türkiye bambaşka görünüme büründü. Menderes'in ilk kazmayı vurduğu, Özal'ın ilk gediği açtığı bu seti kökünden söküp atmak hamdolsun bizlere nasip oldu.

Bu arada kaybolan nesillerin hesabını sormak da bize düştü. Kılığında kıyafetinden dolayı Ankara'ya alınmayan köylümüzün, Yassıada'da onurları zedelenen milli iradenin, horlanan, hakir görülen, ezilen dışlanan, haksızlığa maruz bırakılan her insanın davası bizi davamızdır.

Bize ödetilen bedellere bakmadan adaletsiz kalkınma, kalkınmasız adalet olmayacağı anlayışıyla tüm gönüllere girmek için uğraştık, didindik. Ülkemizin her şehrini aynı eğitim, sağlık, ulaşım, spor imkanlarıyla buluşturmanın mücadelesini verdik. Bu ülkede evladını okula gönderemediği için yoksulluğa kurban verme veya terör örgütüne kaptırma endişesini duyan sitemini değil çocuğunun diploma törenini gururla yaşayan ailelerin sevincini paylaşıyoruz.

Artık bu ülkede bize adeta bahşedilen sözde özellikle de demokrasi ve özgürlüğümüzün mahçubiyetini değil dişimizle, tırnağımızla alın terimizle, çalışanın emeğini karşılığını alacağını, düşenin kolundan tutulacağını bildiği yerde yaşamanın kıvancı içindeyiz.

Türkiye kendi vatandaşlarına sağladığı imkanlar yanında milyonlarca insanın özellikle kendisine koştuğu bir ülke durumundadır. Ülkemize gelen herkesi sığınmacı sanan, yabancıya nefretle bakan hastalıklı zihniyetler anlamıyor olmasa da Türkiye bölgesel ve küresel cazibe merkezi haline dönüşmüştür.

Yatırımcılardan profesyonel meslek mensuplarına kadar her kesimden insan ülkemize yöneliyor. Dünyanın her ülkesi finans ve yetişmiş insan kaynağı durumundaki bu tür insanlara kapılarını sonuna kadar açmaktadır. Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına, güçlenmesine katkı veren herkesi bağrımıza basıyoruz, basacağız.

Küresel zenginlikler, ülkemizin aldığı payı yükseltmenin yolu biri de budur. Siyasi istikrarını teminat altına almış, güvenliğini sağlamış, demokrasisini kökleştirmiş, ekonomisini büyütmüş, sosyal devlet uygulamalarını yaygınlaştırmış, akil, adil ve hakim bir güç haline gelmiş, yoksulluklarından arınmış ülkemizin gündemine yakışan yeni kızılelması ancak Türkiye Yüzyılı olabilir

Herkesin bir hayali vardır. Bizi hayalimiz de Türkiye Yüzyılı'dır. Aklımız ermeye başladığı günden beri bu hayalin peşindeyiz. Bizimle bu hayali paylaşacak, yanlışa yanlış dediği gibi doğruya da doğru diyecek herkesle yol yürümeye hazırız.

81 vilayetimizdeki her vatandaşıma sesleniyorum; Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını Türkiye'de siyaseti üslubu, tarzı, işleyişiyle sonuçlarıya değiştirecek yeni dönemin miladı haline getirmek istiyoruz. Türkiye Yüzyılı'na yapılacak her katkı bizim için çok kıymetlidir. Gelin Türkiye Yüzyılı'nı konuşalım, tartışalım, teklifimizi ortaya koyalım.

Gelin Türkiye Yüzyılı vizyonunu birlikte oluşturalım. Türkiye Yüzyılı'nı yeni bir milli mutabakat zemini haline dönüştürelim. Katılımcı demokrasi kimliği ile taçlandıralım. Bir asır enerjimizi yiyip tüketen her türlü taassuptan arındırıp emek ve eser üzerine yeniden kuralım.

Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizdeki özgürlüklerin çerçevesini pozitf özgürlük anlayışıyla yeniden çizelim. Fırsat eşitliği ve hakkaniyet temelinde sosyal adalet anlayışını tesis edilelim. Asırlardır gerileme, yıkılmayla tarif edilen ülkemizin yükseliş dönemini başlatalım. Ülkemizi herkesin kendi yankı odasından çıkıp birbirini dinlediği, saygı duyduğu bir yer haline getirelim.

Gelin fark atan, farkını hissettiren bir ülke haline gelişimizin Türkiye Yüzyılı'nı sembolü yapalım. Erdem ve adalet devletini zirveye çıkartalım. Ülkemizi küresel çarkın bir dişlisi olmak yerine lokomotifi haline dönüştürelim. Türkiye Yüzyılı'nı milli ve yerli değerlerle evrenseli kuşattığımız, sözümüzü çağa söylediğimiz dönem hale getirelim.

Yüzümüzü hem doğuya hem batıya ama asıl doğruya doğru dönelim. Gelin 1 asır önce istiklal mücadelemizi bir ilk adımla nasıl başlatıp zafere ulaştırdıysak bugün de istikbal mücadelemizin ilk adımın atalım. Kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla her kesimden insanımızla hep beraber yürüyelim.

Bu vatan hepimizin vatanı. Bu ülke hepimizin ülkesi. Bu bayrak hepimizin bayrağı, bu devlet hepimizin devleti. Bu gelecek hepimizin ortak geleceği. Öyleyse herşeyden önce Cumhur İttifakımızın şu anda temsilcileri olarak sayın Bahçeli'ye, sayın Destici'ye ve gönlünü koyan tüm kardeşlerime buradan kalbi selamlarımla şimdi şöyle hep birlikte ayağa kalkalım diyorum."