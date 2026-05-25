        Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı ile görüştü | Dış Haberler

        Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 15:42 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile telefonda görüştü.

        İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Liderler, Türkiye-Umman ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı görüşmede, bölgemizdeki savaşın yeniden alevlenmesinin kimsenin yararına olmadığını, diplomatik adımların desteklenmesinin önem arz ettiğini, Türkiye olarak bölgemizdeki kardeş ülkelerle birlikte kalıcı barış için gayret gösterdiğimizi belirtti.

        Erdoğan, Türkiye olarak Filistin topraklarında barış ve istikrarın tesisi için de çabaladığımızı, Filistin halkının hukukunu korumak adına her platformda elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğimizi ifade etti.

        Cumhurbaşkanı görüşmede, Umman Sultanı’nın Kurban Bayramı'nı da tebrik etti."

