Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'daki depreme ilişkin, "320 daire hasarlı gözüküyor, bin 895 dairede de az hasar var." bilgisini paylaştı.

Oktay, "Tahliye edilenlerden de çoğu yakınlarının yanında kalıyor. Yaklaşık 96 kişi de bizim tarafımızdan yardım ediliyor. Sayın Valimiz gerekli açıklamayı yaptı. Yarın 29 okul tatil olacak. Salı günü ağır hasarlı okullarımız varsa gerekli çalışmalar yapılacak." dedi.

"GSM ŞİRKETLERİNİN KAPASİTELERİ ARTIRILACAK"

Sadece biz şunu gördük, herhangi bir zamanda 20 milyon GSM şirketlerimizden aldığımız verilerdir bunlar. Şu anda 20 milyon kişinin birbirini aradığı hatta, deprem olduğu andan sonra yaklaşık 160 milyona çıkıyor. Tabi teknik sebeplerle de kendileri bize izah ettiler. Hattın çöktüğünü ifade ettiler. Bir, mevcutta bizim Türkiye'de olan üç operatörümüzün toplam kapasitesi 118 milyon kişinin aynı anda haberleşiyor. Bunun 175 milyona çıkarılması, bunun ilgili operatörler arasında paylaşımını yaptık. 6 ay süre içinde bu kapasiteye ulaşacaklar. Vodafone da bir hafta süre istediler. Asıl ses iletişimi; internet üzerinden yapılan iletişim. Buraya kaymamız gerekiyor bizim. Dolayısıyla bununla ilgili de üç operatörün bir araya gelerek ortak bir hat kurmaları; belki AFAD bünyesinde olacak, ücretsiz olacak. Afet anında sadece bu hattı kullanıyor olmaları... Kısmet olursa bu da bir üç aylık süre içerisinde bu hat ortak olarak bir şekilde hayata geçiriliyor olacak. GSM şirketlerinin kapasiteleri artırılacak. Yıkılabilecek binalarda olan baz istasyonları tespit edilecek. Bu istasyonlar, diğer sağlıklı binalara kavuşturulacak. Alt yapısı hazır olan toplanma alanlarında yine Wİ-Fİ hatları kurulu olacak." şeklinde konuştu.

Fuat Oktay, Kılıçdaroğlu'nun deprem vergileri açıklaması hakkında, "Biz neyle uğraşıyoruz, Sayın Kılıçdaroğlu neyle uğraşıyor? Bu durumlarda gündemi değiştirmekle ilgili çok mahir." ifadelerini kullandı.

"AFETİN YÖNETİMİ DAVET BEKLEMEZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İmamoğlu'nun toplantıya davet iddiasına ilişkin, "Biz iş yapmaktan bu tür konuşmalara fırsat bulamadık. Biz bir şeyi planladık mı yaparız. Söz verdiysek yaparız. Biz burada afeti yönetiyoruz. Birisinin davetini beklemeyiz biz. Afetin yönetimi davet beklemez. Bizim işimiz birilerine laf yetiştirmek değil, kanal kanal dolaşmak değil, kanal kanal dolaşanlara laf yetiştirmek, cevap vermek değil. İnsanlar biraz otursun işlerine baksın. Görevinin gereğini yerine getiremeyenler ne yazık ki bunun psikolojik ezikliğiyle farklı şekillerde ya gündem değiştirmeye çalışıyorlar veya sürekli başka şeyler, laf üretmeye çalışıyor. Biz laf değil, iş üretmek için buradayız. İş üretmek isteyen her kim varsa kapımız sonuna kadar açıktır." dedi.