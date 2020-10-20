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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 16.00'da başladı.

Koronavirüs ile ilgili önlemlerin ele alınacağı toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verileri paylaşacak.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Toplantıda ayrıca yüz yüze eğitim konusu da gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yapılan toplantı sonrasında hangi sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağını duyurmuştu.

Kabine toplantısının bir diğer önemli gündem maddesi ise Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıları olacak.

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.