Son dakika... Daha 17 yaşındaydı! Emirhan 50 lira için öldürüldü! - Haberler

Denizli'de gece saatlerinde, şehirlerarası otobüs terminalinde akılalmaz bir cinayet meydana geldi. H.D. (17) ile Emirhan Acarlı ve arkadaşı Samet Türkkan arasında, 50 lira alacak yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında H.D. daha önce 50 lira borç verdiğini iddia ettiği Acarlı ve Türkkan'dan alacağını istedi. Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

İKİSİNİ BİRDEN BIÇAKLADI

DHA'da yer alan habere göre H.D. yanında taşıdığı bıçakla Acarlı'yı karnından, Türkkan'ı ise bacağından bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Acarlı ve Türkkan'ı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

BİRİ ÖLDÜ, ÖTEKİ YARALI

Tedaviye alınan yaralılardan Acarlı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Türkkan'ın sağlık durumunun ise ağır olmadığı öğrenildi. Kaçan H.D.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.