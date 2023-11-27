Trabzon'da dalgaların fırtınayla yükselmesi sonucu 5 askeri personel yaralandı Trabzon'da etkili olan şiddetli fırtına Sürmene'de 5 askerin yaralanmasına neden oldu. Olayda askeri birimin olduğu alanda denizde büyük dalgalar oluştu. Bu sırada alanda bulunan 5 askeri personel, dalgaların etkisiyle yaralandı

Anadolu Ajansı Giriş: 27.11.2023 - 16:42 Güncelleme: 27.11.2023 - 16:42 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL