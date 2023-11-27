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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Dalgalar yükselince 5 asker yaralandı!

        Trabzon'da dalgaların fırtınayla yükselmesi sonucu 5 askeri personel yaralandı

        Trabzon'da etkili olan şiddetli fırtına Sürmene'de 5 askerin yaralanmasına neden oldu. Olayda askeri birimin olduğu alanda denizde büyük dalgalar oluştu. Bu sırada alanda bulunan 5 askeri personel, dalgaların etkisiyle yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 16:42 Güncelleme: 27.11.2023 - 16:42
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        Dalgalar yükselince 5 asker yaralandı!
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        Trabzon'un Karadeniz sahilindeki Sürmene ilçesinde, fırtınayla dalgaların yükselmesi nedeniyle 5 askeri personel yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Çamburnu Limanı içerisindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri birimin olduğu alanda denizde büyük dalgalar oluştu.

        Bu sırada alanda bulunan 5 askeri personel, dalgaların etkisiyle yaralandı. Olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Aynı yerde park halindeki bir araç da dalgalara kapılarak sürüklendi, askeri alan güvenlik nedeniyle boşaltıldı.

        Sürmene Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, olay yerine gelerek incelemede bulundu.

        Öte yandan ilçede denize düşen balıkçı, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Fotoğraflar: İHA

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        #son dakika
        #trabzon
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