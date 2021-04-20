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HaberlerGündemSon dakika depremler listesi... Datça'da 4.4 büyüklüğünde deprem!
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Datça'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

AFAD'dan açıklama: "Saat 08.09'da merkez üssü Ege Denizi'nde Muğla Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi."

Son dakika depremler listesi... Datça'da 4.4 büyüklüğünde deprem!
AA

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA'da yer alan habere göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı, saat 08.09'da ve 7.17 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya olan uzaklığı 33.29 kilometre olarak ölçüldü.

"OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI"

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir ihbar alınmadığını, alanda tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremin ardından ilgili kurumlardan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbar bulunmuyor. Ekiplerimizin alanda tarama çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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