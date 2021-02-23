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HaberlerGündem3. SayfaDEHŞET... Son dakika: Adana'da kanlı gün! Yenge çağırdı, dayı vurudu
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Dayı yenge dehşeti! "Küfür etti!"

Adana'da, aralarında 4 dönümlük arsa mirası nedeniyle husumet bulunan dayı Hüsamettin İ. (49) yeğeni Erdal Köse'yi (45),çıkan tartışma sonucu av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olay gün Hüsamettin İ.'nin eşi Adalet İ.'nin, kocasını arayıp, "Yeğenin Erdal bana küfredip saldırıyor hemen buraya gel" diye çağırdığı belirlendi. Gözaltına alınan karı-koca çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

DEHŞET... Son dakika: Adana'da kanlı gün! Yenge çağırdı, dayı vurudu
Dayı yenge dehşeti! "Küfür etti!"
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DHA

Adana'da, 19 Şubat günü saat 17.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Taşoba Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. Hüsamettin İ. ile yeğeni Erdal Köse arasında, 4 dönümlük arsa mirası nedeniyle başlayan husumet nedeniyle, iki aile arasında zaman zaman kavga çıktı.

OTOMOBİLDEYKEN TÜFEKLE VURDU

DHA'da yer alan habere göre yaşanan son kavgada Hüsamettin İ., yanında getirdiği av tüfeğiyle otomobildeki yeğenine ateş etti. Erdal Köse yaşamını yitirirken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından Hüsamettin İ. ile eşi Adalet ve oğulları Hakan İ.´yi (25) gözaltına aldı.

OTOMOBİLİN ÖNÜNE TUĞLA ATIP, EŞİNİ ÇAĞIRMIŞ

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, yeni detaylara ulaştı. Köse´nin yanında oğlu ve iki arkadaşıyla olay günü dayısının evinin önünden geçerken, yengesi Adalet İ.´nin tuğla attığı öne sürüldü. Bunun üzerine Köse ile yengesi arasında tartışma çıktığı, kavgaya dönüşünce de Adalet İ.'nin, eşi Hüsamettin İ.´yi telefonla arayıp, "Hemen buraya gel. Yeğenin Erdal bana küfredip, saldırmaya çalışıyor" dediği tespit edildi.

OĞLU, "SIK BABA SIK" DİYE BAĞIRDI

Gelen Hüsamettin İ.'nin yanında getirdiği av tüfeğini yeğenine doğrulttuğu bu sırada oğlu Hakan İ.´nin, "Sık baba sık" diyerek bağırdığı öne sürüldü. Hüsamettin İ.´nin tüfeği ateşleyip, yeğenini başından vurduğu tespit edildi.

DAYI VE YENGE TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüphelilerden Adalet İ. ifadesinde, otomobilin önüne tuğla atmadığını, Köse´nin kendisine küfrettiğini, bu nedenle de eşini çağırdığını öne sürdü. Cinayet şüphelisi Hüsamettin İ.´nin ise yeğenini, eşine küfrettiği için vurduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hüsamettin İ. ile eşi Adalet İ. tutuklandı, oğulları Hakan İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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