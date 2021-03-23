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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Dayısının rehin aldığı genç kızdan yardım çığlığı! - Haberler
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Son dakika haberler... Dayısının rehin aldığı genç kız, sosyal medyada yardım çağrısı yaptı

Trabzon'da üniversite öğrencisi S.H.B. (20),anneannesini ziyaret için gittiği evde dayısı Emrah B. (30) tarafından 4 saat boyunca rehin alındığı, tehdit ve hakarete uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Korkunç olayda, gözaltına alınan şüpheli 'eve yaklaşmama' tedbiri ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O anların görüntülerini sosyal medyada paylaşan genç kız, "Yine bir can gitmeden yardım edin, sesimi duyurun" diyerek yardım istedi

Son dakika: Dayısının rehin aldığı genç kızdan yardım çığlığı! - Haberler
Dayısının rehin aldığı genç kızdan yardım çığlığı!
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DHA

Olay, geçtiğimiz pazar günü Ortahisar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre üniversite öğrencisi S.H.B. anneannesinin evine gittiği sırada gelen dayısı tarafından 4 saat boyunca rehin alındı.

DHA'nın haberine göre, o anları sosyal medyadan yayınlayan S.H.B. yardım çağrısında bulundu. Görüntülerde genç kıza yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunan şüpheli, 4 saatin sonunda evden ayrıldı.

'CANIMIZA KIYMADAN BİZE YARDIM EDİN'

Savcılığa suç duyurusunda bulunan S.B.H., "Dayımın akıl sağlığı yerinde değil. Son dönemlerde de ilaçlarını kullanmadığı için şiddete çok eğimli oldu. Kafasında uydurduğu senaryolarla üzerimize sürekli yürüyor. Bizi tehdit ediyor. Hakaret edip, şiddette bulunuyor. Öldürmekle tehdit ediyor. Kapımızı sürekli kilitlemek zorunda kalıyoruz, korkudan dışarıya çıkamıyoruz. Dayım `benim raporum var. Size istediğimi yaparım. Bana bir şey olmaz´ diyerek üzerimize geliyor. Canımıza kıymadan lütfen bize yardım edin" dedi. Genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli, 'eve yaklaşmama' tedbiri ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'AĞZIMDA TORPİL PATLATMA GİRİŞİMİNDE BULUNDU´

Sosyal medyada paylaşım yaparak yardım isteyen S.H.B. "Dayım tarafından anneannem ve ben 4 saat rehin alındık. Ölüm ile tehdit edildik. Ağzımda torpil patlatma girişiminde bulundu. Daha önce birçok dosyası olmasına rağmen sadece uzaklaştırma kararı ile serbest bırakıldı. Bir caninin tutuklanması için benim ya da ailemden birinin ölmesi gerekmiyor. Saatlerce psikolojik şiddet ve ölüm tehlikesi içindeydik. Yine bir can gitmeden yardım edin bana sesimi duyurun. Ben kendime yaşama ihtimali vermedim. Ölürken canım nasıl az acır diye düşündüm, acımasın diye dua ettim. Bugün yaşıyorum, yarın ne olacak?" dedi.

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