Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: DEAŞ propagandasına 29 gözaltı

        DEAŞ propagandasına 29 gözaltı

        Yalova'da 3 polisin şehit edilmesiyle ilgili sosyal medyada üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 29 şüpheli operasyonla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 09:09 Güncelleme: 31.12.2025 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEAŞ propagandasına 29 gözaltı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova'da 3 polisin şehit olduğu terör örgütü DEAŞ operasyonuyla ilgili sosyal medyada örgüt propagandası yapan 28 kişiyle terör örgütünde aktif faaliyet gösterdiği belirlenen 1 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen DEAŞ terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimatla operasyon yapıldığı bildirildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Terör örgütüyle bağlantılı olarak, Yalova ilimizde gerçekleşen menfur saldırı sonucunda 3 emniyet mensubumuzun şehit edilmesi olayıyla ilgili sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 28 şüpheli ve örgüt içerisinde aktif şekilde faaliyet yürüttüğü anlaşılan 1 şüpheli olmak üzere toplam 29 şüphelinin yakalamasına yönelik olarak ilimizde 31 Aralık itibarıyla 29 ayrı adreste eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, sonucunda tüm şüpheliler yakalanmıştır. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, fişekler ve çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın tüm terör örgütleriyle mücadelesi azim ve kararlılıkla devam edecektir."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kavgada bıçaklanarak öldürüldü

        MARDİN'in Derik ilçesinde kavga ettiği B.Y. (25) tarafından bıçaklanan Kanivar Gözen (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı
        Vergi ve harçların artış oranı belli oldu
        Vergi ve harçların artış oranı belli oldu
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        Tarımda 2025 nasıl geçti?
        Tarımda 2025 nasıl geçti?
        Kar yağışı neden mutluluk hissi uyandırıyor?
        Kar yağışı neden mutluluk hissi uyandırıyor?
        Borçlu emeklinin aylığında kesinti
        Borçlu emeklinin aylığında kesinti
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        "Netanyahu Trump görüşmesinden güçlenerek çıktı"
        "Netanyahu Trump görüşmesinden güçlenerek çıktı"
        Mamdani yeni yılın ilk günü göreve başlayacak
        Mamdani yeni yılın ilk günü göreve başlayacak
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Okullar tatil mi?
        Okullar tatil mi?