ABD'nin, terör örgütü DEAŞ'ın başı Ebubekir el-Bağdadi'yi İdlib'de öldürdüğü operasyon yaklaşık 4 saat sürdü.

AA'nın haberine göre, ABD'nin helikopterlerle indirme harekatı düzenlediği mevki, ilin kuzeyinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Tourlaha Kampı'na birkaç kilometre uzaklıkta yer alıyor. Gece yarısı 00.00 sularında bölgeye 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) gelerek Barişa köyü yakınlarındaki hedefi bir buçuk saat boyunca yoğun ateş altına aldı. Helikopterlere, yerden ağır silahlarla karşılık verildi. Yaklaşık 1.5 saat süren ilk çatışmaların ardından helikopterler bölgeden ayrıldı. Yarım saat sonra geri dönen helikopterler saldırıya devam etti. Bu sırada helikopterlerden ABD özel kuvvetleri olduğu düşünülen unsurlar yere indirildi. Çatışmaların ikinci kısmı 2.5 saat kadar sürdü. Helikopterler yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından bölgeden ayrıldı.

Bölgeye giden sağlık ekipleri, saldırının meydana geldiği noktada tamamen yıkılmış bir ev ile etrafında yanmış bazı çadırlar gördüklerini bildirdi. Sağlık ekipleri, olay yerinde 3 erkek, 3 kadın ve 1 çocuk olmak üzere toplam 7 kişinin cesedine ulaştıklarını, 5 yaralıya da ilk müdahalede bulundukları bilgisini paylaştı.

TRUMP'TAN GÖRÜNTÜ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, operasyonun hemen ardından Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, DEAŞ elebaşının Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıklamıştı. Başkan Trump, bir gün sonra Chicago'ya hareket etmeden önce Maryland'daki hava üssünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD için "muhteşem bir hafta sonu" olduğunu belirten Trump, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesine ilişkin "Çok daha önce yakalanması gereken bir adamı yakaladık. Ama ne yazık ki yakalanmadı. O büyük hasara yol açtı" dedi. Trump, "Bu operasyonun videolarını yayımlamayı düşünüyor muyuz? Evet, bunu düşünüyoruz. Belki bazı parçaları alıp yayımlarız" ifadelerini kullandı.

OLAY YERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İdlib'de ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi etkisiz hale getirdiği olay yeri havadan görüntülendi. Drone ile çekilen görüntülerde, 3 evin yerle bir edildiği, evlerin etrafındaki çadırların zarar gördüğü anlaşılıyor. Zeytin ağaçlarının arasındaki olay yerinde, bombardımanın etkisiyle çukurların oluştuğu da kameraya yansıdı.

BAĞDADİ'NİN CESEDİ DENİZE GÖMÜLMÜŞ

DEAŞ elebaşının cesedinin operasyon bölgesinden alınıp ABD'ye ait bir üsse DNA testi için götürüldükten sonra cesedin kalıntıları merak ediliyordu. Konuyla ilgili AA muhabirine konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li savunma yetkilisi cesedin denize gömüldüğünü teyit etti. Yetkili, cesedin yeri ve gömülme şekline ilişkin detayları paylaşmayacağını ifade etti.

'BARIŞ PINARI HAREKATI'NIN BAĞDADİ SALDIRISINI GECİKTİRDİĞİ İDDİALARI

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, Türkiye'nin YPG/PKK'ya yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatının DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'ye yönelik operasyonu geciktirdiği iddialarını kesin bir dille reddetti. Orgeneral McKenzie, Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman ile düzenlediği ortak basın toplantısında terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Operasyon sırasında Bağdadi dahil 4'ü kadın 2'si erkek olmak üzere toplam 6 DEAŞ mensubunun İdlib'in kuzeyindeki evde öldürüldüğünü belirten McKenzie, Bağdadi ile birlikte iki çocuğun da öldüğünü ifade etti. McKenzie, operasyonda 11 çocuk ile 2 yetişkinin de ayrıca sağ ele geçirildiğini belirtti. ABD'li komutan operasyona ilişkin 25 Ekim Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump'a brifing verdiklerini ve saldırı ile ilgili onay aldıklarını kaydetti.

"ORADA BAŞKA DEAŞ UNSURU YOK"

Operasyondan sonra saldırı bölgesine başka DEAŞ unsurlarının gelip gelmediğine ilişkin bir soruya McKenzie, "O alanda başka DEAŞ unsurları yok, bu konuda eminiz. Orada bir süredir saklanıyordu. Orada başka gruplar vardı. Muhtemelen Bağdadi'nin orada olduğundan haberleri yoktu. Helikopterlerin indiğini görünce o tarafa doğru yöneldiler. Ona destek olmak üzere değil de orada olup bitenleri görmek için geliyorlardı ve dolayısıyla Türk mü, Rus mu ya da Amerikan askeri operasyonu mu olup olmadığını bilmiyorlardı" yanıtını verdi. McKenzie, operasyon sırasında bölgeye yaklaşan başka gruplara ait olduğu düşünülen bir aracın imha edildiğini anlattı.

"TÜRKİYE'NİNİ OPERASYONU SALDIRIYI GECİKTİRDİ Mİ?"

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatının DEAŞ elebaşına yönelik operasyon planını geciktirip geciktirmediğine ilişkin bir soruya da yanıtlayan McKenzie, "Kesinlikle hayır. Biz zamanlamayı hava koşulları, kesinlik, açık veriler gibi birçok faktöre göre belirledik. Oradaki üsleri kullanmak daha uygundu ancak ABD ordusu dünyanın herhangi bir yerine, en uzak noktalara bile kendi işini halledecek kabiliyettedir. Dolayısıyla bu (Barış Pınarı Harekatı) belirleyici bir faktör değildi. Genel anlamda istihbarat, diğer durumlar ve faktörlerle birlikte düşündüğümüzde tam zamanı olduğundan dolayı vurduk" diye konuştu.