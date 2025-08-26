DEM Heyeti İmralı'ya gidiyor

Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre, perşembe günü Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM İmralı Heyeti bir kez daha adayı ziyaret edecek.

Komisyon çalışmaları ve sahadaki gelişmeler başta olmak üzere Öcalan’a son gelişmelere dair bilgi verecek. Öcalan’ın da değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Ayrıca, bu ziyarette Öcalan’ın komisyona mesajları da olabileceği belirtiliyor.

SİLAH BIRAKMAYA DAİR YENİ MESAJLAR

Öcalan'ın silah bırakmaya dair yeni mesajlar da verebileceği belirtiliyor. Heyetin ziyaret sonrasında bir yazılı açıklama yapması planlanıyor.