DEM Parti: Ahmet Özer'i serbest bırakın
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak, yerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Doğan, DEM Parti MYK'nın Esenyurt'ta toplanacağını ve saat 16.00'da Esneyurt Belediyesi önünde olacaklarını açıkladı
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer yerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Doğan, "Esenyurt halkının iradesi olan Ahmet Özer'i serbest bırakın. Kayyum uygulamasından geri dönün" dedi.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp belediyeye kayyım atanması hakkında açıklama yaptı.
Doğan, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanması hakkında, "Van'da yapılanların aynısını yaşıyoruz. Seçmen iradesinin gasbı nerede yaşanırsa yaşansın hep birlikte ses çıkarmalı ve direnmeliyiz" dedi.
"Peki neden şimdi, neden Esenyurt?" diye sözlerini sürdüren Doğan, "Toplumsal barış ve uzlaşıya ihtiyaç duyulan tam da böyle bir zamanda demokratik muhalefetten korkuluyor. Böyle uygulamalarla demokratik muhalefetin dağılacağı sanılıyor. Türkiye böyle kazanmıyor" ifadelerini kullandı.
"TÜM FARKLILIKLARIN ADAYI OLARAK SEÇİLDİ"
Ayşegül Doğan, Ahmet Özer'in "tüm farklılıkların adayı" olarak seçildiğini vurgulayarak, "Kent uzlaşısı iki partinin ittifakı değil. Bir yerleşim yerindeki tüm farklılıkların adayı olarak seçildi Ahmet Özer. Ama kamuoyunda gündeme gelen iddialar şöyle; suçu Kürt olmak, Vanlı olmak, Remzi Kartal ile aynı aileye mensup olmak, Kürt bir sanatçıya konser düzenlemekmiş" diye konuştu.
"Yalnızca DEM Parti'yi, CHP'yi ilgilendirmiyor bu süreç" diyen Doğan, "Toplumsal uzlaşıdan yana herkesi etkiliyor. Hedef alınan şey birlikte yaşama ve yönetme modelidir. Buradan siyasi hesap umanlar, kayyumlardan tek tek aldığımız belediyeleri hatırlasınlar. Kayyum atanacağı haberini, operasyonun detaylarını medyadan öğreniyoruz. Sonra 'Hukuksuzluk yok' diyorlar. Neyin mesajı verilmek isteniyor?" İfadelerini kullandı.
"Kürt meselesinin konuşulduğu zamanlarda neden bu oluyor?" diye konuşan Doğan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir de şöyle bir zamanlama var; Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılı konuşuluyor, geçen yüzyılın tartışmaları yapılıyor. Ama saatler geçmiyor, Cumhuriyetin belli bir zümrenin, etnik kökeni olduğu bizlere hissettirilmeye çalışılıyor. İnkar, asimilasyon, güvenlikçi politikalara devam... Böyle yöntemlerle çözüm açmak Türkiye'de her zaman imkansız oldu. Toplumsal barış, uzlaşı, diyalog böyle sağlanamaz.
Kayyum bir yöntem olarak sürdürülemez. Bu rejimle bu ülke yönetilemez. Bir yerde hukuksuzluk, eşitsizlik varsa bu kartopu büyür ve hayatınızın her alanına sirayet eder. Esenyurt halkının iradesi olan Ahmet Özer'i serbest bırakın. Kayyum uygulamasından geri dönün. Yasa bunun tersine el verirken aksi bir uygulamayı tercih etmek farklı bir siyasi tercihi içerir."
DEM PARTİ ESENYURT'TA TOPLANIYOR
Ayşegül Doğan, saat 12.00'de Esenyurt Belediyesi önünde toplanacaklarını açıklarken, MYK toplantısının burada yapılacağını söyledi. Doğan, saat 16.00'da da Esenyurt Belediyesi önünde olacaklarını belirtti.