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        Haberler Gündem Politika Son dakika: DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret | Son dakika haberleri

        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret

        DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 13:56 Güncelleme: 16.07.2025 - 15:02
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        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
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        DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'de ziyaret etti.

        Görüşme sonrası açıklama yapan Buldan, "Çok olumlu ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Bahçeli'nin sürece yönelik olumlu görüşlerini dinledik. Sürecin geldiği aşamayla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Komisyon aşamasında da istişareye ihtiyacımız var. Bu süreçten sonra aşama aşama hem Sayın Bahçeli, hem muhalefet partileri ve Cumhur İttifakı bileşenleriyle görüşmeye devam edeceğiz." dedi.

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