Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamada, geçen yılı 12,3 milyar dolar ihracatla kapatan sektör, Türkiye'nin toplam ihracatına verdiği katkıyı şubat ayında da sürdürdü. İDDMİB'in açıkladığı rakamlara göre sektörün şubat ayı ihracatı bir yıl öncesine göre yüzde 49,4 artışla 1,24 milyar dolar olarak hesaplandı. Genel ihracattan ise yüzde 6,4 oranında pay elde edildi.

AVRUPA'DA EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Sektör ihracatı Avrupa Birliği ülkelerine 2022 Şubat ayı itibari ile bir önceki seneye göre yüzde 69,2 artışla 704,4 milyon dolara ulaştı. Şubat'ta en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında 176,9 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 95,4 milyon dolar ile İtalya ikinci, 69,3 milyon dolar ile ABD üçüncü sırada yer aldı. Alt sektör ihracatında ise Alüminyum sektörü 555 milyon dolar ile değer bazında ilk sırada yer alırken, Alüminyum sektörünü 227,4 milyon dolar ile Demir Çelik Mamulleri, 220,1 milyon dolar ile Bakır ve 213,1 milyon dolar ile Metal Eşyalar takip etti. Sektörün en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke olan Almanya'ya, Alüminyum Çubuk ve Profiller ürün grubu ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100,7 artarak 50,3 milyon dolar olarak gerçekleşirken Alüminyum Saç Levha ihracatı ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 215'lik kayda değer bir artış gerçekleştirerek 25,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

"ABD PAZARINDA GÜÇLENMELİYİZ"



İhracat rakamlarını değerlendiren İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, "İhracatımız Ocak-Şubat döneminde değer olarak yüzde 48,8 artışla 2,40 milyar dolara ulaşırken, miktar olarak yüzde 19 artışla 524 bin ton seviyesinde gerçekleşti. Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün birim ihraç fiyatı ise 2022 Ocak-Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 artışla kilogram başına 4,59 dolar seviyesine ulaştı. Birim fiyatımızdaki artış kritik öneme sahip. Bu rakamı daha da artırmanın gayreti içerisindeyiz. Geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler Almanya, İtalya ve İngiltere. ABD pazarında daha fazla var olmamız gerekiyor. Bunun için pazar araştırmaları ve etkinlik çalışmalarımız devam ediyor ve sonuç görmeye başladık. 2022 Ocak-Şubat döneminde en çok ihracatımız 346 milyon dolar ile Almanya'ya gerçekleşti. İkinci sırada 195 milyon dolar ile İtalya, üçüncü sırada ise 131 milyon dolar ihracat ile ABD yer alıyor." dedi.

"MUTFAK SEKTÖRÜNDE HEDEF 7 MİLYAR DOLAR İHRACAT"

2021 yılında bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 33,5 artırarak 6,03 milyar dolar gerçekleştiren Türk Mutfak sektörü Ocak-Şubat 2022 döneminde de 2021 yılının aynı döneme göre yüzde 16,4 artışla 951 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamın sürdürülebilirliğini sağlamak adına söz konusu sektörlerinde en çok ithalat yapan ve dünya geneli toplam ithalattaki payı yüzde 24 olan ABD'ye yönelik olarak IHS Fuarı'na 41 firma ile Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Öztiryaki, bireysel katılan firmalarıyla da 5-7 Mart 2022 tarihlerinde The Inspired Home Show Fuarı'na katıldıklarını söyledi ve ekledi: "Fuara katılım gösteren toplam Türk firma sayısı 2019 yılına kıyasla yüzde 70 oranında artarak 52'ye ulaştı. 84 ülkeden toplam 20 bin ziyaretçinin katılım gösterdiği fuarın firmalarımız tarafından başarılı olarak yorumlanması 7 milyar dolarlık 2022 yılı hedefimize ulaşmak için itici güç oldu. Ayrıca bu ay 10-13 Mart 2022 tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açan Host İstanbul 15. Uluslararası Türkiye Ev ve Mutfak Eşyası Üreticileri Fuarı'nı bizzat ziyaret ederek üyelerimizle temaslarda bulunduk. Fuarla eş zamanlı olarak T.C. Ticaret Bakanlığı himayelerinde Birliğimiz tarafından düzenlenen alım heyeti programında, Tanzanya, Moğolistan ve Ürdün'den gelen satın almacıları firmalarımız ile görüştürdük. Fuarın dolup taşmasını sağlayan tüm ihracatçı dostlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Yıllar önce başlamasına öncelik ettiğimiz fuarların bugün binlerce nitelikli alıcıyı ağırlıyor olması ticaretimizin gelişimi açısından çok önemli ve gurur verici."

"ALÜMİNYUM VE BAKIR SEKTÖRLERİ YÜKSELİŞTE"

Öztiryaki; Avrupa'nın 2. ve Avrasya'nın en büyük alüminyum fuarı olan Aluexpo 2022 Fuarı'nın bu yıl 7'cisinin düzenlendiğini vurgulayarak; "Fuar yerli firmalar ile küresel tedarikçilerin buluşması adına büyük bir etkinlik oldu. Eş zamanlı olarak gerçekleşen 10. Alüminyum Sempozyumu'na ilaveten; Ticaret Bakanlığımızın talimatları ve Birliğimiz koordinasyonunda koordine edilen alım heyeti ile yabancı firmalar ile ihracatçılarımız B2B görüşmeler gerçekleştirdi." dedi.

Türk Alüminyum sektörünün dünya ihracatında yüzde 1,85 pay ile 17. sırada yer aldığını da vurgulayan Öztiryaki şunları aktardı: "Avrupa'da ise 9. sırada yer alıyoruz. İhracat yapılan 192 ülke içinde; Polonya, İtalya, Çekya gibi ülkelere ihracat artışımız yüzde 100'ün üzerinde oldu. Bu durum sektöre ve ürünlerimize olan talep artışını açıkça ifade ediyor. Önümüzdeki dönemde gerek online gerekse fiziki fuar, ticaret heyetleri, toplantı ve konferans katılımları ile firmalarımızla dünya pazarlarına açılmaya devam edeceğiz. Alüminyumun yanı sıra bakır ihracatımızın sürdürülebilirliği için de 7-9 Mart 2022 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde gerçekleştirilen 50 Türk firmasının katılım gösterdiği Middle East Energy Fuarı'nda da bakır sektörümüzün tanıtımını gerçekleştirdik. Standımızı ziyaret eden potansiyel alıcılara, bakır ihracatçılarına Turkishcopper365 web portalımızdan veya direkt birliğimizle irtibat kurarak ulaşabileceklerine yönelik bilgilendirmeler yaptık."