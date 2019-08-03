Fenerbahçe, Deniz Türüç transferini resmen açıkladı.

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 3, 2019

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, 26 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Milli oyuncuya Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, “Çubuklu” ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

"ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"

Kanarya'nın yeni transferi Deniz Türüç, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Fenerbahçe ailesinin parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum! Böylesi kaliteli bir ekibe katılmak ve birlikte nice şampiyonluklar, zaferler kazanmak için sabırsızlanıyorum. Gerek taraftar gerek kulüp burada olmam gerektiğini hissettiren herkese teşekkür ederim."