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Son dakika! Denize girmek yasaklandı! Girenler çıkarılıyor

AA

Son dakika... Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle denize girişe izin verilmiyor. Belediye hoparlörlerinden uyarılar yapılırken, cankurtaran ekipleri de denize girenleri tek tek çıkarıyor. Karasu Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Ağun, "Hava tahminlerini günlük takip ediyoruz. Hava şartları normale döndüğünde denize girişlere izin verilecek" dedi

deniz yasağı

Sakarya'nın Karadeniz kesiminde şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle denize girişlere izin verilmemesi kararı alındı.

AA'nın haberine göre, Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor. Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

'DENİZE GİRENLER ÇIKARILDI'

Karasu Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Ağun, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle denizde yoğun dalgalar oluştuğunu söyledi. Vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için sahil kesiminde denize girişlere izin verilmediğini aktaran Ağun, şunları kaydetti:

"Bu dönemlerde sürekli cankurtaran ekipleri hazır bulunuyor. Belediye hoparlörlerinden denize girilmemesi yönünde uyarılar yapılıyor. Ancak buna rağmen 17 kişi denize girdi. Cankurtaran ekiplerimiz bunlara müdahale ederek sudan çıkardı. Hava tahminlerini günlük takip ediyoruz. Normale döndüğünde denize girişlere izin verilecek."

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