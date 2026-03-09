Canlı
        Denizli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

        Denizli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

        AFAD: Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 20.02'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Giriş: 09.03.2026 - 20:13
        Denizli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

        Denizli'nin Buldan ilçesinde, saat 20.02'de, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Buldan olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

