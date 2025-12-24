Habertürk
        Son dakika: Denizli haberleri: 7,5 aylık bebeğe korkunç şiddet! Anne ve erkek arkadaşı tutuklandı

        7,5 aylık bebeğe korkunç şiddet! Anne ve erkek arkadaşı tutuklandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 7,5 aylık bebeğini darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan anne ile erkek arkadaşı tutuklandı. Bebek, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 14:56 Güncelleme: 24.12.2025 - 16:06
        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 7,5 aylık bebeğini darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan anne ile erkek arkadaşı tutuklandı.

        MERDİVENDEN DÜŞTÜ DENİLDİ

        AA'nın haberine göre; bir süre önce kente yerleşen G.B, 4 Aralık'ta bebeği U.C.S'nin merdivenden düştüğünü öne sürerek Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürdü.

        VÜCUDUNDA DARBEYE BAĞLI KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ

        Burada yapılan kontrolde bebeğin darbeye bağlı olarak vücudunda kırıklar oluştuğu tespit edildi.

        GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

        Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli anne G.B. ile erkek arkadaşı H.C.P, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        ANNE VE ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        BEBEK KORUMA ALTINA ALINDI

        Bebek ise tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.​​​​​​​

