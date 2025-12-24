7,5 aylık bebeğe korkunç şiddet! Anne ve erkek arkadaşı tutuklandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 7,5 aylık bebeğini darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan anne ile erkek arkadaşı tutuklandı. Bebek, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 7,5 aylık bebeğini darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan anne ile erkek arkadaşı tutuklandı.
MERDİVENDEN DÜŞTÜ DENİLDİ
AA'nın haberine göre; bir süre önce kente yerleşen G.B, 4 Aralık'ta bebeği U.C.S'nin merdivenden düştüğünü öne sürerek Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürdü.
VÜCUDUNDA DARBEYE BAĞLI KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ
Burada yapılan kontrolde bebeğin darbeye bağlı olarak vücudunda kırıklar oluştuğu tespit edildi.
GÖZALTINA ALINMIŞLARDI
Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli anne G.B. ile erkek arkadaşı H.C.P, polis ekiplerince gözaltına alındı.
ANNE VE ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
BEBEK KORUMA ALTINA ALINDI
Bebek ise tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.