Aktif fay hatları üzerinde yer alan bir deprem ülkesi olarak adlandırılan Türkiye, gün içinde pek çok deprem ile sallanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, anlık olarak kamuoyunu bilgilendiriyor. Yurt genelinde meydana gelen son depremleri haberimizde bir araya getirdik. İşte, 7 Mart 2024 Çarşamba günkü son dakika depremler listesi...