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Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi gündemdeki yerini aldı. Son açıklanan verilere göre 15 Temmuz sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi. Yaşanan gelişmelerin ardından sizler için AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberlerini derledik. İşte, 15 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremler listesi...