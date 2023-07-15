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        Deprem mi oldu? 15 Temmuz 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika deprem listesi yakından takip ediliyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlarımız "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremlerin büyüklükleri, yeri ve saatini anlık olarak kamuoyu ile paylaşıyor. İşte, 15 Temmuz 2023 Kandilli-AFAD son depremler listesi

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 10:53
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        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi gündemdeki yerini aldı. Son açıklanan verilere göre 15 Temmuz sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi. Yaşanan gelişmelerin ardından sizler için AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberlerini derledik. İşte, 15 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremler listesi...

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        KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 09.51'de 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        SONDEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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