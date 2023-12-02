Çankırı Ilgaz'da deprem! 2 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem listesi
Son dakika deprem sorgulamaları Çankırı'da gerçekleşen depremin ardından yoğunlaştı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi gündemdeki yerini korurken deprem verileri güncelleniyor. İşte 2 Aralık Cumartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Son olarak Çankırı'da deprem yaşandı. Meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 2 Aralık Cumartesi son dakika depremleri hakkında bilgiler...
ÇANKIRI'DA DEPREM
AFAD verisi ile 2 Aralık'ta Çankırı Ilgaz'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.