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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | 27 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 27 Mayıs Salı: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgileri kamuoyuna duyuruyor. Bugün yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, 27 Mayıs tarihli en son depremleri yakından takip ediyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 27 Mayıs 2025 Son dakika depremler sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 07:30 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:16
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        Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok deprem meydana geliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile yaşanan tüm depremler hakkında detaylı bilgilere erişilebiliyor. İşte, 27 Mayıs 2025 Salı son dakika depremler listesi...

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        KOCAELİ'DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 14:43’te Kocaeli Kartepe merkezli bir deprem meydana geldi.

        2.6 büyüklüğündeki deprem, 7.71 kilometre derinlikte kaydedildi.

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        HATAY’DA DEPREM

        AFAD verilerine göre, saat 02:48’de Hatay Samandağ merkezli bir deprem meydana geldi.

        3.0 büyüklüğündeki deprem, 8.23 kilometre derinlikte kaydedildi.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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